Llaman a inmigrantes a inscribirse a MediCal antes del 31 de diciembre

El 31 de diciembre es la fecha límite para que las familias indocumentadas apliquen por la cobertura de salud completa del programa MediCal, si no lo hacen, no serán elegibles para los beneficios.

“Es muy importante que fomentemos la inscripción”, dijo la supervisora Holly J. Mitchell, supervisora ​​del condado de Los Ángeles, quien se unió a varios líderes para preparar a las comunidades sobre los cambios adicionales que se avecinan.

El MediCal es la versión californiana del programa federal Medicaid, que ofrece cobertura de atención médica gratuita o de bajo costo a las personas de bajos ingresos que residen en California.

Martha Santana-Chin, directora ejecutiva de L.A. Care Health Plan (el programa de salud pública más grande del condado de Los Ángeles, precisó que MediCal sirve a 2.3 millones de personas de bajos ingresos en el condado.

“Queremos hacer todo lo posible para garantizar que las personas sigan teniendo cobertura y acceso a los beneficios. Para las personas indocumentadas que aún no están cubiertas por MediCal, la fecha límite del 31 de diciembre es crucial”.

Precisó que si no lo solicitan antes de esa fecha, no tendrán la oportunidad de solicitarlo posteriormente.

“Si actualmente tiene MediCal y continúa cumpliendo con los requisitos de ingresos, podrá conservarlos”.

Expuso que la suspensión de nuevas inscripciones impedirá que nuevas personas accedan a la cobertura completa de beneficios de MediCal.

“LA Care Health Plan organizará sesiones informativas en nuestros 14 Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise en todo el condado para que la gente esté informada”.

Llamó a visitar el sitio web en LaCare.org para consultar el calendario de sesiones informativas.

“Tener cobertura médica suele ser la diferencia entre controlar una enfermedad y enfrentar una crisis”.

Ahondó diciendo que la cobertura médica ayuda a las personas a costear su atención médica, acceder a medicamentos para la diabetes, controlar la presión arterial alta y detectar problemas de salud a tiempo, para que no se conviertan en emergencias ni en facturas médicas abrumadoras.

“Sin cobertura médica, las afecciones que son manejables pueden volverse rápidamente mortales. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a todos que soliciten la cobertura”.

Recalcó que es una oportunidad para evitar deudas médicas inesperadas, por lo que llamó a todos los angelinos a mantenerse informados, ser proactivos y responder a los avisos de renovación.

“A quienes ya tienen MediCal, les pedimos que mantengan su información de contacto actualizada y que se comuníquen con organizaciones comunitarias de confianza para obtener ayuda, incluyendo LA Care y muchas otras”.

Shiu-Ming Cheer, subdirectora de Justicia Racial y para Inmigrantes del California Immigrant Policy Center, dijo que se han sentido profundamente decepcionados de que los líderes estatales hayan adoptado un presupuesto que discrimina a los miembros más vulnerables de las comunidades inmigrantes, al congelar las inscripciones médicas.

“La reducción de la cobertura dental y la propuesta de primas mensuales harán que el programa sea inasequible para las familias inmigrantes que ya enfrentan dificultades debido al creciente costo de vida”.

Precisó que los costos de las primas que entrarán en vigor en el futuro pueden provocar la cancelación de la inscripción al MediCal, especialmente en los hogares numerosos que deben pagar primas por varios miembros de la familia.

Por lo tanto, señaló que estos recortes en las primas podrían resultar en que las familias inmigrantes pierdan la cobertura médica y el acceso a atención preventiva vital.

“Este congelamiento de las inscripciones se produce al mismo tiempo que enfrentamos otros obstáculos para que las personas se inscriban en el programa”.

Dijo que muchos inmigrantes están preocupados por la privacidad de sus datos, dado que los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare han compartido información personal de 15 millones de beneficiarios de MediCal con el Departamento de Seguridad Nacional.

“En este contexto, nos informan que las personas han consultado con los proveedores de servicios médicos sobre si deben inscribirse o no en MediCal”.

Sin embargo, subrayó que es fundamental que los inmigrantes indocumentados que ya están inscritos en MediCal que mantengan su inscripción.

“Si se dan de baja, no podrán recuperar la cobertura completa de beneficios debido a la suspensión de nuevas inscripciones que entra en vigor en enero. La mejor manera de tomar una decisión informada es consultar a un miembro de inscripción que puede ayudar a responder estas preguntas”.

El doctor Atul Nakhasi, vicepresidente de asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias del MLK Community Healthcare, dijo que nunca olvidará a una madre en sus 40 que llegó al hospital con fatiga severa y falta de aire.

“Fue diagnosticada con cáncer colorectal en etapa cuatro y ya se había extendido a su hígado. Fui el primer médico en atenderla en su consulta de seguimiento después de que la dieran el alta del hospital. Nunca olvidaré el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que vi reflejados en su rostro. Su hija estaba en la habitación, y yo solo pensaba en el valioso tiempo que le quedaba con ella y con su familia”.

Explicó que gracias al acceso a la atención médica, pudo derivarla a oncología y conseguir la quimioterapia que necesitaba.

“Pude prolongar su vida, ya fueran días, semanas, meses o, con suerte, años, para que pudiera pasar ese tiempo con su familia”.

Así que dijo que sabe de primera mano lo vital que es MediCal para los pacientes y lo devastador que es cuando no tienen acceso a él.

“Por eso, espero que podamos seguir animando a las personas a obtener la cobertura que necesitan, que a menudo resulta ser una tabla de salvación y que, además, se merecen”.

Cambios para el 1 de enero