Búsqueda contrarreloj de dos pescadores desaparecidos frente a la costa de Florida
La Guardia Costera lidera un operativo aéreo y marítimo luego de hallar la embarcación de Randall Spivey y Brandon Billmaier sin tripulantes
Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Randall Spivey (57) y Brandon Billmaier (33), dos pescadores reportados como desaparecidos luego de que su embarcación fuera localizada en movimiento, sin personas a bordo, a unas 70 millas de la costa de Fort Myers, en Florida.
Ambos salieron a pescar la mañana del viernes y debían regresar esa misma tarde. Al no tener noticias de ellos hasta entrada la noche, la familia dio aviso a las autoridades.
Operativo de la Guardia Costera
La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un helicóptero alrededor de las 11:00 p. m. del viernes. A la 1:30 a. m. del sábado, informó a la familia que el bote había sido encontrado. Un nadador aseguró la embarcación al soltar el ancla, evitando que continuara a la deriva.
Las operaciones de búsqueda y rescate se extendieron a una amplia zona, con patrullajes desde la superficie del mar hasta los 5,000 pies de altura, cubriendo aproximadamente 35 millas en todas direcciones. Las autoridades pidieron a aeronaves civiles mantener distancia para no interferir con el operativo.
Llamado a la colaboración ciudadana
La Guardia Costera solicitó a cualquier persona con información relevante comunicarse con el Sector San Petersburgo. Mientras tanto, las familias piden apoyo y oraciones para dar con el paradero de los pescadores.
“Tenemos que encontrarlos”, expresó Tricia Spivey, esposa de Randall. “Son personas increíbles y necesitamos que regresen a casa”.
Descripción de los desaparecidos
Randall Spivey: mide 1,85 metros, cabello y ojos castaños. Vestía pantalones caqui y camisa oscura.
Brandon Billmaier: mide 1,88 metros, cabello rojizo y ojos marrones. No se precisó su vestimenta al momento de la desaparición.
Las autoridades reiteran que la investigación continúa y que cualquier dato puede ser clave para el rescate.
