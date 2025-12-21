Búsqueda contrarreloj de dos pescadores desaparecidos frente a la costa de Florida

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Randall Spivey (57) y Brandon Billmaier (33), dos pescadores reportados como desaparecidos luego de que su embarcación fuera localizada en movimiento, sin personas a bordo, a unas 70 millas de la costa de Fort Myers, en Florida.

Ambos salieron a pescar la mañana del viernes y debían regresar esa misma tarde. Al no tener noticias de ellos hasta entrada la noche, la familia dio aviso a las autoridades.

🚨 Sharing this with permission: My friend’s husband and his uncle are missing after going fishing off the coast of Fort Myers. She’s looking for anyone who might be able to help with search efforts.



Please reach out if you might be able to help: pic.twitter.com/M0GXvEuqad — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 20, 2025

Operativo de la Guardia Costera

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un helicóptero alrededor de las 11:00 p. m. del viernes. A la 1:30 a. m. del sábado, informó a la familia que el bote había sido encontrado. Un nadador aseguró la embarcación al soltar el ancla, evitando que continuara a la deriva.

Las operaciones de búsqueda y rescate se extendieron a una amplia zona, con patrullajes desde la superficie del mar hasta los 5,000 pies de altura, cubriendo aproximadamente 35 millas en todas direcciones. Las autoridades pidieron a aeronaves civiles mantener distancia para no interferir con el operativo.

Llamado a la colaboración ciudadana

La Guardia Costera solicitó a cualquier persona con información relevante comunicarse con el Sector San Petersburgo. Mientras tanto, las familias piden apoyo y oraciones para dar con el paradero de los pescadores.

“Tenemos que encontrarlos”, expresó Tricia Spivey, esposa de Randall. “Son personas increíbles y necesitamos que regresen a casa”.

#UPDATE @USCG is conducting SAR operations from the surface up to 5,ooo ft. approx. 35 statute mi. around pos. 25-36N 083-16W. All aircraft are advised to maintain situational awareness & not interfere w/ search & rescue crews. Monitor Ch 16 & report important info. to the USCG. — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) December 20, 2025

Descripción de los desaparecidos

Randall Spivey: mide 1,85 metros, cabello y ojos castaños. Vestía pantalones caqui y camisa oscura.

Brandon Billmaier: mide 1,88 metros, cabello rojizo y ojos marrones. No se precisó su vestimenta al momento de la desaparición.

Las autoridades reiteran que la investigación continúa y que cualquier dato puede ser clave para el rescate.

