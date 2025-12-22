Jefe policial de Nueva Jersey enfrenta cargos por violencia doméstica en Massachusetts

Un jefe de policía de Nueva Jersey enfrenta cargos criminales en Massachusetts luego de que fiscales lo acusaran de presunta violencia doméstica contra una mujer en un hotel de Boston.

Se trata de Carmen Veneziano, director del Departamento de Policía de Totowa, quien fue imputado por un cargo de secuestro y tres cargos de agresión doméstica y agresión física, según informaron autoridades del condado de Suffolk.

De acuerdo con una breve declaración de la fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la noche del 14 de septiembre, en una habitación de hotel ubicada en el sector Back Bay de Boston, donde Veneziano presuntamente confinó y agredió a la víctima.

Arresto y comparecencia judicial

Veneziano fue arrestado el viernes por autoridades de Nueva Jersey y se espera que comparezca ante un tribunal de Boston este lunes. Hasta el momento, los registros judiciales no indican si cuenta con representación legal.

Los fiscales señalaron que se ofrecerán más detalles del caso durante la audiencia inicial, en la que se formalizarán los cargos y se definirá el curso del proceso.

Suspensión sin sueldo

Tras conocerse la acusación, el alcalde de Totowa, John Coiro, anunció la suspensión sin goce de sueldo del jefe policial.

“Si bien no he visto los cargos completos por escrito, la fiscalía me informó que se trata de acusaciones graves, consideradas delitos mayores”, afirmó Coiro en un comunicado oficial.

El caso mantiene en expectativa a las autoridades locales, mientras avanza la investigación judicial en Massachusetts.

Sigue leyendo:

–Arrestan a maestra de Nueva Jersey que abuso de un estudiante de 13 años y quedó embarazada

–Acusan a mujer de Nueva Jersey de matar a golpes a su madre

–Hispano en Nueva Jersey condenado por vender videos sexuales de una adolescente en OnlyFans