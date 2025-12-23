Hombre es acusado de asesinato tras ataque con flecha e incendio en Nueva Jersey

Un hombre de Nueva Jersey enfrenta cargos de asesinato luego de que presuntamente atacara con una flecha a otro hombre, quien murió posteriormente a causa de las heridas. El hecho ocurrió durante el fin de semana en la localidad de Kearny, informó la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson.

La víctima fue identificada como Pablo Criollo, de 45 años y residente de Harrison. Según el fiscal interino Wayne Mello, la policía respondió la noche del sábado a un reporte de una persona herida y encontró a Criollo con una flecha incrustada en el cuerpo. Fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció poco después.

Sospechoso se atrincheró e inició incendios

Las autoridades identificaron como sospechoso a Oscar Feijoo, de 44 años, residente de Kearny. Cuando un equipo SWAT acudió a su vivienda, el hombre se atrincheró en el interior y presuntamente provocó varios incendios en la madrugada del domingo.

De acuerdo con la fiscalía, el sospechoso permaneció dentro de la casa durante varias horas, incluso después de que los bomberos lograran extinguir las llamas.

Detención tras enfrentamiento

Feijoo salió finalmente de la residencia el domingo, poco antes de la 1:00 de la tarde, armado con cuchillos. Tras un breve enfrentamiento, fue detenido por las fuerzas de seguridad.

El acusado enfrenta cargos por asesinato, incendio provocado con agravantes y posesión ilegal de un arma. La fiscalía señaló que podrían presentarse cargos adicionales. Hasta el momento, no se ha informado si cuenta con representación legal.

Reacción de la familia de la víctima

La esposa de Criollo declaró a la cadena WABC que su esposo regresaba del trabajo cuando fue atacado por la espalda.

“Mi marido era un buen hombre, un gran hombre. Estoy devastada, no solo por mí, sino también por mi hija”, expresó.

