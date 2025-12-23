Mujer de 65 años muere apuñalada en una tienda Barnes & Noble de Florida

Una mujer de 65 años fue apuñalada de forma fatal la noche del lunes dentro de una tienda Barnes & Noble ubicada en Palm Beach Gardens, Florida, informaron las autoridades locales.

El ataque ocurrió poco antes de las 8:00 de la noche. Agentes que acudieron al lugar encontraron a la víctima, identificada como Rita Loncharich, con heridas de arma blanca y le prestaron auxilio de inmediato. La mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció a causa de las lesiones.

Sospechoso detenido tras huir del lugar

De acuerdo con el Departamento de Policía de Palm Beach Gardens, el presunto agresor huyó del establecimiento tras el apuñalamiento. Testigos proporcionaron una descripción que permitió a los investigadores localizar al sospechoso poco tiempo después.

El individuo fue identificado como Antonio Moore, de 40 años, quien fue detenido y fichado la mañana del martes. Las autoridades informaron que enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Investigación en curso

La policía señaló que la investigación continúa activa y que, hasta el momento, no se ha determinado el motivo del ataque. Las autoridades no han informado sobre una relación previa entre la víctima y el sospechoso.

