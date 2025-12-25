Franco Mastantuono, el astro que se está apagando en el Real Madrid

La primera experiencia de Franco Mastantuono en el Real Madrid cerró el año envuelta en contrastes. Lo que comenzó como una apuesta fuerte del cuerpo técnico rápidamente se transformó en un escenario de participación intermitente, con el argentino perdiendo protagonismo a medida que avanzó la temporada y quedando expuesto a un entorno de máxima presión que no tardó en pasar factura.

El mediocampista surgido de River Plate aterrizó en Europa con el rótulo de fichaje estratégico, pero el paso de las jornadas lo fue desplazando del centro de la escena. De una presencia frecuente en las alineaciones iniciales de Xabi Alonso, pasó a ocupar un rol secundario, en paralelo al aumento de las exigencias y al escrutinio constante de la prensa española.

Su llegada al club blanco, si bien estaba cerrada desde hacía tiempo, solo pudo hacerse oficial a comienzos de agosto, cuando alcanzó la mayoría de edad. Para entonces, el ruido mediático ya era ensordecedor: dejaba el fútbol argentino como el talento joven más influyente de la Liga Profesional, respaldado por una operación de $45 millones de dólares que lo posicionó como el traspaso más costoso en la historia del campeonato local y elevó las expectativas a niveles difíciles de sostener.

Competencia feroz y confianza inicial de Xabi Alonso

El mediocampista nacido en Azul desembarcó en un plantel plagado de estrellas como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo y Kylian Mbappé. Sin embargo, el entrenador vasco apostó rápidamente por Mastantuono para ocupar la banda derecha, relegando incluso a futbolistas con mayor recorrido europeo.

En los primeros 14 partidos oficiales del Real Madrid, el argentino fue titular en nueve. No obstante, los números esconden una realidad incómoda: en los compromisos de mayor peso, su participación fue mínima.

Pocos minutos en los partidos clave y primeras críticas

En encuentros determinantes frente a Atlético de Madrid, Juventus y Barcelona, entre LaLiga y Champions League, Mastantuono acumuló apenas 37 minutos, y en el Clásico ni siquiera ingresó desde el banco.

Su aporte ofensivo también quedó bajo la lupa. En un equipo que dependió en exceso del poder goleador de Mbappé, el argentino registró solo un gol ante Levante y una asistencia frente a Kairat en sus primeros 12 partidos. Estos registros derivaron en críticas desde la prensa española, que cuestionó la insistencia de Alonso en sostenerlo en el once.

La pubalgia que cortó su evolución

El 1 de noviembre, Mastantuono disputó por primera vez los 90 minutos con la camiseta del Real Madrid en la goleada 4-0 ante Valencia, firmando su actuación más convincente: participativo, influyente y responsable de las pelotas detenidas.

Dos días después, el club informó que padecía una pubalgia, una lesión que detuvo abruptamente su progresión. Se perdió cuatro partidos, además de la última fecha FIFA con la Selección Argentina, y su regreso se demoró más de lo previsto.

Regreso sin impacto y nuevo retroceso

El 14 de diciembre, volvió a sumar minutos en el triunfo ante Alavés, aunque solo en el cierre del partido. Tres días más tarde, fue titular frente a Talavera por la Copa del Rey, una oportunidad clave para recuperar terreno. Sin embargo, el encuentro fue más complejo de lo esperado y Mastantuono fue sustituido a los 21 minutos del segundo tiempo, sin lograr destacarse.

Un rol táctico que el equipo extrañó

El regreso del argentino a la titularidad fue efímero y rápidamente volvió al banco ante Sevilla. El clima general es de decepción, tanto en la afición como en los medios, al considerar que su rendimiento quedó lejos de lo esperado.

No obstante, su ausencia coincidió con el bajón colectivo del equipo y el creciente cuestionamiento a Xabi Alonso. Desde lo táctico, Mastantuono había sido clave en el sistema de presión alta que el DT intentó implantar, una función que aceptó sin reparos pese a su juventud.

Durante ese tramo, el Real Madrid perdió apenas un partido: el Derbi ante Atlético de Madrid por 5-2. Tras su lesión, varios futbolistas dejaron de cumplir ese rol defensivo, forzando al entrenador a modificar su idea y relegando al argentino al volver.

Mercado de pases y futuro incierto

Con media temporada disputada, es evidente que Franco Mastantuono no logró el impacto inmediato que se proyectaba. Su edad, adaptación y contexto invitan a reflexionar si la exigencia no fue excesiva desde el inicio.

A una semana de la apertura del mercado de enero, el Real Madrid no contempla por ahora una cesión. Sin embargo, la continuidad de Xabi Alonso es incierta y un cambio en el banco podría modificar drásticamente el panorama del argentino.

Hasta entonces, Mastantuono deberá capitalizar cada oportunidad en un club donde el margen de paciencia es mínimo y el desarrollo individual rara vez tiene prioridad.

