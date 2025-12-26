Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 26 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 26 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 17.89 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.52 y 17.86 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un valor de 17.89 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.35 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de operaciones. Su cotización está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Tras permanecer el día previo al alza, hoy su valor es de 495.21 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 62.62 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.89 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.35 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 495.21 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.62 PESOS DOMINICANOS

