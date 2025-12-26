La TikToker “Tea Tyme” fue arrestada y acusada de atropellar y matar a un hombre durante una transmisión en vivo

La TikToker Tynesha McCarty-Wroten, conocida por sus seguidores en línea como Tea Tyme, fue arrestada después de que presuntamente atropellara y matara a un peatón mientras transmitía en vivo cuando conducía por un suburbio de Chicago en noviembre.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Zion obtenido por People, McCarty-Wroten fue arrestada por su presunta participación en el accidente de tránsito que causó la muerte de Darren Lucas, de 59 años, mientras caminaba a casa después de su turno en un supermercado en Zion, Illinois, el 3 de noviembre.

Según el comunicado, “numerosos ciudadanos contactaron a los investigadores de Zion para informarles sobre un video de TikTok que supuestamente mostraba a la Sra. McCarty-Wroten transmitiéndose en vivo mientras conducía en el momento del accidente”.

Los investigadores verificaron el video y, después de que McCarty-Wroten entregara su teléfono a través de su abogado, el análisis forense confirmó que el video se había grabado en la fecha y hora del accidente, informaron las autoridades. Según un informe de The Guardian, el video que circuló en ese momento era una grabación de pantalla de una transmisión en vivo, que supuestamente mostraba a una usuaria con el nombre de usuario “Tea_Tyme_3” hablando por teléfono antes de que se escuchara un fuerte golpe.

“¡Joder, joder, joder! Acabo de atropellar a alguien”, supuestamente dijo el conductor, mientras alguien en el coche le preguntaba qué había pasado.

Posteriormente, esa cuenta se volvió privada y se eliminó una sección de biografía que indicaba que la usuaria era de Zion, según informó The Guardian.

La Fiscalía Estatal del Condado de Lake emitió una orden de arresto por homicidio imprudente y uso agravado de un dispositivo de comunicación electrónico, según el comunicado, y McCarty-Wroten fue arrestada por agentes de policía de Zion casi inmediatamente después de que se emitiera la orden. La policía afirma en el comunicado que se la vio intentando salir de su casa con varias maletas.

Según los detalles del caso proporcionados en el comunicado, Lucas acababa de terminar su turno en un supermercado cercano y regresaba a su casa en Beach Park, cuando fue atropellado en una intersección al intentar cruzar.

El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Zion acudieron a la intersección aproximadamente a las 5:46 p. m. y encontraron a Lucas gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Vista y posteriormente declarado muerto.

La policía identificó al conductor del vehículo que atropelló a Lucas como McCarty-Wroten, quien permaneció en el lugar y cooperó con los agentes, según el comunicado. Un menor de 8 años también se encontraba en el vehículo, informó la policía.

McCarty-Wroten se trasladó voluntariamente con los agentes al Departamento de Policía de Zion, donde prestó declaración y se sometió a un análisis de sangre y orina, aunque las autoridades afirman que inicialmente se negó a que los investigadores revisaran su teléfono celular.

En ese momento, la creadora de redes sociales declaró a la policía que creía tener la luz verde al cruzar la intersección y afirmó no haber visto a Lucas.

Los investigadores analizaron la escena y videos de negocios cercanos, que, según afirman, muestran que el vehículo había atravesado la intersección en dirección sur con el semáforo en rojo, circulando a una velocidad cercana al límite de velocidad establecido de 56 km/h y no pareció reducir la velocidad ni cambiar de rumbo antes del impacto con Lucas.

The Guardian informó que McCarty-Wroten desató aún más la indignación en redes sociales al realizar una transmisión en vivo días después de la muerte de Lucas y solicitar donaciones en la plataforma Cash App que, según ella, eran para apoyar su “descanso mental” de su creación de contenido en línea.

Sigue leyendo:

– Influencer de Florida arrestada por grabar acto sexual con un perro a cambio de dinero.

– Influencer arrestada por choque mortal en Malibu en 2024.