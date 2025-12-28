Choque de dos helicópteros Nueva Jersey deja una persona muerta

Un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C chocaron en el aire cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton, Nueva Jersey, confirmaron funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA), con un saldo de un muerto y otra persona fue transportada con heridas críticas que ponían en peligro su vida.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán la causa del accidente, y la NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará más actualizaciones, dijeron las autoridades.

Uno de los helicópteros quedó “envuelto en llamas”, según un comunicado de la policía de Hammonton.

Varias agencias respondieron al incidente, incluido el Departamento de Bomberos de Hammonton y el Servicio de Bomberos Forestales de Nueva Jersey.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) indicó por su parte que la agencia está investigando la colisión en vuelo. Una vez documentados los restos del lugar, las aeronaves serán trasladadas a una instalación segura para su posterior evaluación.

La investigación de la agencia se centrará en tres áreas: el piloto, la aeronave y el entorno operativo. Se espera un informe preliminar de la NTSB dentro de los 30 días posteriores al incidente.

El 2025 ha sido particularmente trágico para la aviación en Estados Unidos, marcado por un aumento significativo en la tasa de mortalidad a pesar de que el número total de incidentes se ha mantenido en rangos similares a años anteriores.

Entre los más relevantes está el del 29 de enero en el Río Potomac, donde un avión comercial Bombardier CRJ700 colisionó en el aire con un helicóptero militar UH-60 Black Hawk, dejando 67 fallecidos.

Otro más en febrero, que involucró al vuelo 445, que cubría la ruta de Unalakleet a Nome, Alaska. La aeronave desapareció de los radares mientras volaba hacia Nome, con un total de 10 fallecidos, incluyendo una niña que era trasladada por motivos médicos.

Un tercer momento sucedió en abril, con un helicóptero turístico Bell 206, que sufrió una falla mecánica catastrófica y cayó al río Hudson en Nueva York, con seis víctimas mortales, el piloto y una familia de turistas españoles.

El accidente reabrió el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos sobre Manhattan y la regulación de estas naves.

