Pink inicia el 2026 desde el hospital: “Termino el año arreglando mi cuerpo”

La cantante Pink recibió el Año Nuevo desde una cama de hospital, compartiendo con sus seguidores en Instagram una inusual y reflexiva publicación en Nochevieja. La artista, de 46 años, publicó una fotografía con una venda blanca alrededor del cuello, revelando que había sido hospitalizada para someterse a una intervención quirúrgica.

“Termino el año honrando, cuidando y arreglando mi cuerpo”, escribió la estrella, explicando que le habían colocado “dos discos nuevos y brillantes” en el cuello. Con su característico sentido del humor, bromeó: “El rock and roll es un deporte de contacto”, añadiendo que la nueva cicatriz sería un “recordatorio de que aprecio este instrumento que tengo y lo utilizo al máximo”.

Mientras permanecía ingresada, su familia –su esposo, el campeón de motocross Carey Hart, y sus dos hijos, Willow (14) y Jameson (9)– celebró el fin de año practicando snowboard. Desde su habitación, Pink expresó su confianza en que “2026 será mejor porque esa es la elección que he hecho”.

Una declaración de propósito de Año Nuevo

Su mensaje trascendió lo personal para convertirse en una declaración de propósito. La intérprete, conocida por su defensa de causas como la salud de las mujeres y los derechos reproductivos, afirmó: “Este año trabajaré para ayudar a preservar las decisiones que otros pueden tomar para sí mismos, sus familias y esta misma búsqueda de la felicidad”.

Concluyó su publicación con un deseo para todos: “Feliz año nuevo y que experimentes más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Despojémonos de esa vieja piel de serpiente y encontremos nuestra fuerza”.

Esta no es la primera vez que Pink comparte abiertamente sus problemas de salud con sus fans; en septiembre pasado ya había publicado una imagen conectada a un suero tras contraer una infección por E. coli durante unas vacaciones.

Seguir leyendo: