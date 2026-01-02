Masamigos: la taquería móvil que apuesta por la sencillez y la calidad

Si hay algo capaz de reunir a las personas, son el aroma de un buen café bien cargado y el de un platillo preparado con amor. Eso es lo que Robert Resendez y Nick Martínez ofrecen en Masamigos, su nueva taquería móvil en San Bernardino.

Los dos emprendedores abrieron su negocio en septiembre, pero cuentan que desde hace muchos años han querido trabajar juntos, ya que ambos crecieron en Inland Empire y son mejores amigos desde la secundaria.

“Fue una gran decisión establecernos en San Bernardino porque, además de ser de aquí, todos hemos oído historias o chismes de lo mal que está la zona, pero no todo es así, así que decimos aportar algo positivo a la comunidad”, dijo Resendez.

Martínez cuenta que, por la mayor parte de sus vidas, él y Resendez fueron inseparables; pero después de graduarse de la secundaria, él se unió al ejército mientras Resendez estudiaba música en el colegio.

La creatividad no choca con la calidad y la tradición. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Durante años no encontramos el momento adecuado, ya que teníamos horarios diferentes y hubo un tiempo en el que no vivíamos en el mismo estado, pero este año todo se dio como tenía que ser”, dice Martínez, de 34 años.

Al principio pensaron en seguir los pasos del negocio familiar de Martínez, que opera un local de aire acondicionado, pero ambos sabían que querían algo propio y diferente. Fue entonces cuando, junto a la prometida de Resendez, Pamela Cormier, decidieron unir su pasión por el café y los tacos mexicanos.

“Queríamos que todo fuera muy sencillo y directo, tal y como somos nosotros”, dijo Resendez. “Queríamos ofrecer la forma más pura de café y tacos, dar lo mejor de nosotros con lo poco que teníamos. No queríamos un menú abrumador y confuso”.

En Masamigos vas a encontrar cinco opciones de tacos, entre ellos los de desayuno, que se sirven en tortillas de maíz amarillo tradicional y pueden llevar huevo a la mexicana, chorizo y otros rellenos. Uno de los tacos favoritos de sus clientes es el de barbacoa, preparado en una tortilla de maíz azul hecha a mano y rellena de carne de res cocida a fuego lento, durante 6 a doce horas, en una salsa de chile guajillo ancho.

Nick Martínez y Robert Resendez adentro de su taquería móvil llamada Masamigos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Por encima le añaden cucharadas de sus salsas verde y roja, pico de gallo casero y unas gotas de limón. Con una sola mordida se percibe el cariño puesto en cada taco: sencillo a la vista, pero con una explosión de sabores y el toque justo de picante que invita a volver por más.

Tanto el café como los ingredientes de sus platillos se adquieren dentro de la propia comunidad. El café proviene de Paper Boy Roasting, empresa con sede en Fontana, mientras que la masa de maíz nativa de Masienda, es cosechada en México y comercializa en ambos lados de la frontera.

“Poder ofrecerles algo simple, pero de calidad es nuestra prioridad”, dijo Martínez.

Sus recetas son simples y los sabores inspirados en platillos que ellos mismos han probado a lo largo de sus vidas, pero también en la sazón de sus abuelitas: Juanita de Guadalajara y Gloria de la Ciudad de México.

Pamela, la prometida de Resendez, se encarga de cocinar la mayoría de los platillos con recetas basadas en lo que le enseñó su abuelita, mientras que Resendez se apoya en la memoria de los platillos, también de su abuelita.

La taquería móvil se ubica en el 324 W 40th St, San Bernardino, CA 92407 Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Hace poco perdí a mi abuelita, así que siempre pienso en ella. Muchos de los platillos del menú me recuerdan a la comida que me preparaba cuando era pequeño: eran recetas muy sencillas, con ingredientes simples, pero hechas con mucho cariño”, recuerda Reséndez, quien ha adaptado una de esas recetas con su propio toque. “La masa frita de nuestro menú está inspirada en ella, porque siempre me freía quesadillas a mano”.

Desde la ventanilla del local se le puede observar mientras toma un puño de masa y la gira entre sus manos hasta formar una bola perfecta. Luego la coloca en el tortillero, la rellena de quesillo de Oaxaca y chorizo, la sella con precisión por los bordes y la fríe durante unos minutos. El resultado: una mordida crujiente por fuera y cremosa por dentro.

“La incluimos en el menú y, afortunadamente, a todo el mundo le encantó y lo disfruta tanto como yo cuando era niño”, dijo Resendez. “También es una forma de reconectar con mi cultura, porque al crecer sentí que había perdido gran parte de ella y que me había americanizado mucho, pero a medida que he crecido he intentado conectar más con mis raíces y honrarla con la comida que hacemos”.

Para los tres, la taquería móvil ha sido un sueño que no vino fácil, pero que pudieron realizar juntos.

“Me encanta hacer esto. Tengo el privilegio de trabajar con las dos personas que más aprecio”, dijo Resendez. “Es una gran bendición poder hacerlo con ellos”.

Horarios

Por ahora, Masamigos está abierto cinco días a la semana, cerrando los domingos y los miércoles. Se ubica en el 324 W 40th St, San Bernardino, CA 92407