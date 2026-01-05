Unión Europea pide incluir a Edmundo González en la transición venezolana

La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro. La portavoz comunitaria Anitta Hipper recordó que ambos “han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

Asimismo, tanto Machado como González Urrutia “lideraron en 2024 a la población de Venezuela a ejercer de forma pacífica su derecho a voto. Millones de venezolanos han votado por un cambio y apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa”, añadió Hipper. Tras el ataque en Caracas y la captura de Maduro, “los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática” que debe contar con ambos, apuntó.

Por otro lado, la portavoz comunitaria Paula Pinho, señaló que es necesario recordar “que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela”. Pinho destacó también “la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”.

My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw — Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026

“Respetar la voluntad del pueblo”

En la misma línea, la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, publicó el sábado una declaración apoyada por 26 Estados miembros (todos menos Hungría) donde pedía “moderación a todos los actores” e instaba a respetar el derecho internacional, evitar una escalada y asegurar una “salida pacífica” a la situación, agregando además que “debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro”.

“La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía”, apuntó Kallas en el texto, que también destaca que “respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única forma de que Venezuelarestablezca la democracia”.

