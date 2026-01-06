Abaten a hombre armado con machete en Nueva Jersey y hallan tres personas muertas dentro de una vivienda

Un enfrentamiento entre la policía y un hombre armado con un machete en Piscataway, Nueva Jersey, terminó con el sospechoso abatido y el hallazgo de tres personas muertas dentro de la residencia. Las autoridades investigan las circunstancias del caso, que fue calificado como un hecho aislado.

El incidente ocurrió la noche del lunes en una vivienda ubicada en River Road, en el municipio de Piscataway, condado de Middlesex. La policía acudió al lugar alrededor de las 5:30 de la tarde, tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre un individuo armado con un cuchillo dentro de la casa.

De acuerdo con información suministrada por la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex, al llegar los agentes fueron confrontados por un hombre que portaba una cuchilla de gran tamaño, identificada posteriormente como un machete.

Enfrentamiento y muerte del sospechoso

Fuentes policiales indicaron a medios locales que los oficiales intentaron inicialmente neutralizar al sospechoso con pistolas Taser, sin éxito. El hombre continuó avanzando hacia los agentes con el arma en la mano, por lo que estos dispararon, causándole la muerte en el lugar.

Ningún funcionario resultó herido durante el enfrentamiento, según los reportes preliminares.

Tres víctimas halladas dentro de la casa

Tras el tiroteo, las autoridades ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos de tres personas sin vida. Hasta el momento no se han revelado sus identidades, aunque una fuente citada por medios locales señaló que entre las víctimas habría dos abuelos.

Las autoridades no han precisado la causa de muerte de estas tres personas ni la relación que mantenían con el sospechoso abatido.

Investigación en curso

El Departamento de Policía de Piscataway informó que el hecho parece ser aislado y que no existe peligro para la comunidad. Sin embargo, la Fiscalía del Condado de Middlesex y la Fiscalía General de Nueva Jersey asumieron la investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Estamos al tanto del terrible crimen ocurrido esta noche. Todos nuestros miembros involucrados están siendo evaluados”, señaló en un comunicado Peter Andreyev, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía (PBA) del estado.

Las autoridades indicaron que ofrecerán más detalles a medida que avance la investigación

