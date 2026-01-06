Buscan a adolescente de 16 años desaparecida en Carolina del Sur; autoridades temen por su seguridad

La policía del condado de Lexington, en Carolina del Sur, mantiene activa la búsqueda de Mackenzie Dalton, una joven de 16 años desaparecida desde finales de noviembre. Las autoridades temen que esté en peligro y creen que podría encontrarse en compañía de un hombre que conoce.

La Oficina del Sheriff informó que Mackenzie Dalton desapareció cuando salió de su vivienda en la ciudad de Lexington y no regresó. Desde entonces, no se ha tenido contacto confirmado con la joven, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades y de su familia.

Posible compañía de un adulto conocido

Según la policía, se cree que Dalton viaja con un hombre que conoce. No obstante, las autoridades no han divulgado la identidad ni la descripción de esta persona, ni otros detalles sobre la relación entre ambos.

Los investigadores señalaron que el vehículo en el que la adolescente se marchó y la maleta que tomó de su casa ya fueron localizados, aunque su paradero continúa siendo desconocido.

Descripción de la adolescente

Mackenzie Dalton es de cabello rubio y ojos azules. Mide aproximadamente 1,62 metros y pesa alrededor de 53 kilogramos. En la imagen difundida por las autoridades aparece sonriendo.

La policía reiteró que la joven es considerada una persona desaparecida en posible situación de riesgo.

Llamado a la comunidad

Las autoridades del condado de Lexington pidieron la colaboración del público y exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mackenzie Dalton a comunicarse de inmediato con la policía local.

“La información, por pequeña que parezca, puede ser clave para localizarla y garantizar su seguridad”, indicaron los investigadores.

