Ecuador se suma a los países que EE.UU., agradece por combatir supuesto “narcoterrorismo”

El Gobierno de Estados Unidos agradeció al de Ecuador por su colaboración para “combatir el narcoterrorismo”. A través de una llamada telefónica, el secretario de Estado, Marco Rubio, transmitió al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la gratitud de la administración estadounidense por su “compromiso” con la seguridad regional.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la conversación se centró en los esfuerzos conjuntos para desmantelar las redes criminales que operan en el hemisferio y en los detalles del operativo realizado el pasado 3 de enero, el cual encabezado por Washington en Venezuela, y que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Según el documento del Departamento de Estado, Rubio reconoció el “compromiso” del Gobierno de Noboa para mantener la estabilidad y la cooperación hemisférica en un momento que Washington considera clave para frenar el avance del crimen organizado transnacional.

Durante la llamada, el jefe de la diplomacia estadounidense también ofreció detalles del operativo realizado el pasado sábado en Caracas, tras el cual Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos ante una corte federal en Nueva York.

@SecRubio spoke with President @DanielNoboaOk about U.S.–Ecuador coordination to confront narcoterrorism and strengthen regional security. They also discussed the recent law enforcement actions taken by the U.S. involving indicted fugitives Nicolás Maduro and Cilia Flores. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 7, 2026

Apoyos y rechazos marcan la región

Mientras Washington agradece el respaldo de Quito y Buenos Aires, otras naciones latinoamericanas han tomado distancia de la operación. Gobiernos como los de México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile rechazaron de forma pública la intervención unilateral de Estados Unidos en territorio venezolano, al considerar que representa una amenaza a la soberanía y a la democracia regional.

En el caso de Ecuador, Noboa fue uno de los primeros mandatarios en celebrar la captura de Maduro. El mismo día del operativo, el presidente ecuatoriano escribió en la red social X que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y aseguró que la estructura del chavismo “terminará de caer en todo el continente”, un mensaje que fue interpretado como un claro alineamiento con la postura de Washington.

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

El Departamento de Estado señaló que la conversación entre Rubio y Noboa se centró en la necesidad de mantener una coordinación estrecha para impulsar la seguridad regional, aunque no se detallaron nuevas medidas concretas ni próximos encuentros formales entre ambos gobiernos.

En paralelo, Rubio sostuvo otra llamada telefónica con el canciller argentino, Pablo Quirno, a quien también agradeció la “continua cooperación” de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo. El Gobierno de Javier Milei ha expresado su respaldo a la operación en Venezuela y confía en que estos acontecimientos representen, según palabras de Quirno, “un avance decisivo” contra las redes criminales que afectan a la región.

Quirno, alineado con la narrativa de Washington, expresó su confianza en que estos eventos permitan a Venezuela recuperar el imperio de la ley bajo el liderazgo de figuras como Edmundo González Urrutia.

A pesar del júbilo en los sectores de derecha, el panorama diplomático sigue siendo tenso. La captura de Maduro ha generado un cisma en la comunidad internacional, dejando a Ecuador y Argentina en una posición pro-estadounidense, mientras el resto del continente observa con cautela y rechazo el despliegue de fuerza militar de EE.UU., en la capital venezolana.

Sigue leyendo: