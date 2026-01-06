Miami: el tiempo para hoy martes 6 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 6 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 8% y habrá nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se espera escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:45 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

