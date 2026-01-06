Primera latina en presidir Senado de California, Monique Limón, a inmigrantes: “Las contribuciones de mi familia también están bajo ataque”

Una latina lidera por primera vez el Senado Estatal de California, Monique Limón, quien centró parte de su mensaje en los inmigrantes al reconocer que ella es hija de inmigrantes y que actualmente las contribuciones de su familia “están bajo ataque”.

“En este rol, creo que es importante compartir quién soy y a dónde voy, porque quién soy define a dónde voy”, expresó Limón. “Me enorgullece ser hija de padres inmigrantes que me acompañan hoy, Jesús Limón y Aurelia Limón, mis padres”.

El mensaje de Limón ocurre en medio de la escalada del gobierno del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados, debido a que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a cualquier persona sospechosa de estar sin papeles en Estados Unidos. La senadora Limón incluso señaló que lleva consigo una copia de su pasaporte en su teléfono.

” Veo que las personas están siendo atacadas por su apariencia, el idioma que hablan y los trabajos que desempeñan”, expuso. “No puedo evitar ver que los sacrificios y las contribuciones de mi familia también estén bajo ataque, y por eso, incluso hoy, en esta ocasión trascendental, yo, como líder del Senado del Estado de California, llevo una copia de mi pasaporte en mi teléfono”.

ICE y otras agencias federales realizan operaciones contra cualquier persona sospechosa de se indocumentada. La Administración Trump recibió el respaldo de la Corte Suprema para que los oficiales cuestionen a las personas por su tono de piel o si hablan español.

Limón reemplaza al expresidente pro tempore Mike McGuire, quien deja el Senado este año y se postula para el Congreso federal. Las prioridades de la nueva lideresa estatal son el costo de la vivienda y la atención médica.

La senadora demócrata destacó las contribuciones de los inmigrantes en California.

El senador republicano Tony Strickland, quien representa Huntington Beach, felicitó el ascenso de Limón.

“Felicitaciones a la senadora Limón por ser la primera latina en liderar el Senado Estatal de California como Senadora Pro Tempore”, dijo. “California enfrenta serios desafíos y estoy deseando afrontarlos. Estoy lista para trabajar arduamente y trabajar con la Senadora Pro Tempore Limón para lograr resultados reales para los californianos”.