Petro difunde videos para responder a Trump tras acusaciones de presuntos vínculos con el crimen

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en redes sociales un video donde presenta un informe sobre los logros en la lucha contra el narcotráfico durante su gestión.

Esto, en medio de las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Para quienes me llaman el jefe del narcotráfico”, escribió el mandatario en un mensaje en X en el que se aprecia un video sobre los resultados de la estrategia de seguridad que comenzó a aplicar el 7 de agosto de 2022, cuando asumió como jefe de Estado en el país sudamericano.

“Los golpes al narcotráfico en este Gobierno son históricos”, se puede escuchar en el video mientras se muestran imágenes de diferentes operativos y se anuncia que, en poco menos de cuatro años, se han destruido más de 18,000 laboratorios de drogas sintéticas, es decir, uno cada 40 minutos.

Para quienes me llaman el jefe del narcotráfico. pic.twitter.com/wvu4wV6Wfn — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

También reporta que se han incautado 2,840 toneladas de cocaína, que se erradicaron cerca de 47,000 hectáreas de cultivo ilegal de la hoja de coca y 30,000 más están en proceso de sustitución.

Además, asegura que el 60 % de los golpes globales al tráfico de drogas contaron con la colaboración de inteligencia colombiana y que 14,000 criminales han sido neutralizados. “Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá”, se añade.

Previamente, Petro compartió otro video de militares desafiando a Trump ante una eventual “invasión” a Colombia.

Adelante soldados mañana daré ordenes a soldados soldadas y patrlleros y patrulleras de la Policía pic.twitter.com/mEOS8cu4qP — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

“Trump cree que Colombia le pondremos la bandera blanca, acá atacas y conocerás el por qué no debes meterte en tierra ajena”, dice el video.

Además, el mandatario escribió junto al clip: “Adelante soldados, mañana daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”.

Aunque se desconoce cuál será la medida tomada por Petro, este mensaje supone un nuevo capítulo en la ya turbulenta relación entre los mandatarios.

