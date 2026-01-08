Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de enero de 2026

LEO

Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero, y no es pecado, mijo, porque para eso trabajas y para eso sueñas. Esa vibra de abundancia que traes hará que atraigas más de lo que imaginas, pero ojo, porque la vida —como señora rencorosa— ya empezó a pasarte la factura de lo que dejaste pendiente en el pasado. Errores, palabras mal dichas y daños que hiciste sin medir consecuencias se reflejarán en un pequeño estancamiento laboral o en relaciones personales medio torcidas. No te asustes, no es castigo eterno, es sacudida para que despiertes. Esta racha complicada será temporal y, antes de que termine enero, empezarás a ver clarito la luz al final del túnel.

Se marcan oportunidades de viaje a un lugar cercano que te sorprenderá más de lo que esperas, no solo por el descanso sino porque conocerás personas que podrían quedarse en tu vida como amistades valiosas o contactos importantes. A veces la vida te saca de tu zona de confort para acomodarte mejor el destino. Aprende a pensar más en ti antes de querer resolverle la vida a medio mundo, porque no eres banco ni terapeuta gratuito. Has cambiado mucho respecto a quien eras antes, y aunque no todo ha sido fácil, ese cambio ha sido para bien.

Es momento de soltar lo que ya te causó conflictos, corajes y desveladas. Si sigues cargando lo mismo, seguirás repitiendo patrones que no te dejan avanzar. Y aquí va el consejo de señora: sé más colmilludo con quien te trata mal o no te valora, porque si sigues tan noble, cualquier vivo se va a aprovechar de tu buen corazón. Ponte bien perra en tus metas, confía en tu talento y deja de dudar de ti. Cuando Leo se la cree, no hay quien lo detenga, y este 08 de enero marca el inicio de una etapa donde lo que te propongas, con disciplina, lo vas a lograr… aunque a más de uno le arda.

VIRGO

Este 08 de enero del 2026 te agarra en plena transformación mental y emocional. Vas a madurar como no tienes idea, y aunque al principio te saque de balance, a la larga será lo mejor que te pudo pasar. Empiezas a ver la vida con otros ojos, más realistas y menos idealistas, y eso te dará una estabilidad que antes no conocías. Vienen días de cambios importantes y oportunidades que te van a mover el tapete, pero también te van a enseñar qué sí quieres y qué ya no estás dispuesto a tolerar.

En el amor comienza a asomarse una luz, porque un nuevo sentimiento podría nacer por alguien que te rodea desde hace semanas. No te precipites ni te hagas novelas mentales, deja que las cosas fluyan y se acomoden solitas. Ve tras tus objetivos sin detenerte por nadie, porque las oportunidades no esperan y no regresan. Si tú no pones de tu parte, nada va a caer del cielo como por arte de magia. Aquí el consejo es claro: enfócate y deja de cambiar de rumbo cada vez que te entra la duda.

Podrías sentir ganas de tener pareja, pero al ver los dramas amorosos de tus amistades, se te quitan las ganas y hasta agradeces tu paz. No confundas cariño con costumbre ni soledad con amor. Si alguien no te interesa, no crees ilusiones falsas, porque al final el daño será doble. Recuerda que el karma es paciente, pero muy puntual para cobrar. La vida te mostrará una verdad que llevabas tiempo buscando; dolerá, sí, pero después entenderás que fue una bendición disfrazada de golpe.

Deja de pensar en quien no te piensa y suelta a quienes solo te llenan la cabeza de comentarios tontos y mala vibra. Este inicio de año es para priorizarte, cuidar tu energía y caminar con más seguridad. Virgo, cuando decides creértela y confiar en tu intuición, no hay error que te detenga ni miedo que te haga retroceder.

LIBRA

Se visualiza embarazo en la familia o en una amistad cercana, noticia que moverá emociones y traerá cambios en el entorno. En lo sentimental traes un cansancio emocional fuerte, una angustia que no te deja descansar y que te ha hecho sentirte perdido o perdida. Esta racha no será tan fácil de superar si no haces algo al respecto, porque el verdadero problema no es la soledad, sino que no has aprendido a convivir con ella. Entiende de una buena vez que no necesitas a nadie para sentirte completo, que la compañía más importante es la tuya.

Ya basta de perder el tiempo y de repetir errores como disco rayado. Sé más inteligente con lo que quieres, deseas y necesitas, porque si no defines tu rumbo, cualquier persona te va a mover como papalote sin hilo. Mucho cuidado con esperar más de la cuenta de alguien que no tiene nada que ofrecerte, más que dolores de cabeza y decepciones. Cambios de planes en los últimos días te sacarán de rutina y se marca una salida cerca de la ciudad que te ayudará a despejar la mente y ver las cosas desde otro ángulo.

Una amistad necesitará mucho de tu apoyo y de tu consejo, pero no te cargues con problemas que no son tuyos. Este inicio de año es ideal para buscar un ingreso extra y comenzar a materializar proyectos que habías dejado en pausa por miedo o flojera. El dinero no cae del cielo y tú lo sabes. En el amor, a veces te apendejas más de la cuenta y eso te mete en conflictos existenciales que terminan afectando tu paz y tu estabilidad emocional.

No permitas que personas que apenas acabas de conocer tomen el control de tu vida ni te manipulen a su conveniencia. Aprende a decir que no sin culpa si algo no te gusta o no te convence. Muchos amores y personas del pasado regresan solo para revolverte la vida y shingarte la tranquilidad, no para ofrecerte algo bueno. Tus números de la suerte para este día son 5, 6 y 8, úsalos con fe, pero también con inteligencia.

ESCORPIÓN

Ya estuvo bueno de lamentaciones y de quejarte por todo. Si sigues así, nada va a cambiar. Aplícate de una vez en lo que quieres y deseas, porque si te enfocas, lo puedes conseguir más rápido de lo que imaginas. Aprende a amarte con todas las fuerzas del corazón, porque solo así dejarás de depender de otros para sentirte bien y completo. No busques en la calle lo que probablemente tienes en casa y no has sabido valorar como se debe.

Es momento de poner un alto definitivo a comentarios de personas pendejas que solo buscan shingarte con chismes, críticas o ataques hacia ti o tu familia. No les des poder ni importancia. En cuestiones de dinero debes ser extremadamente inteligente, porque una mala decisión podría hacerte perder más de lo que crees. No gastes por aparentar ni prestes a quien ya sabes que no paga.

La vida te exige limpiar toda esa plaga que vienes cargando desde hace tiempo: personas, situaciones, vicios o hábitos que solo te mantienen estancado o estancada. Si no haces limpieza, seguirás en el hoyo emocional en el que has estado. Ponte bien perra y deja claro que ya no estás para que te pisen, te usen o te lastimen. Eso sí, no confundas libertad con desmadre; andar de más puede traerte problemas innecesarios y chismes que después te pesarán.

Deja de mendigar amor, cariño y atención a personas que no valen la pena y que solo te generan inseguridad e inestabilidad. Este 08 de enero del 2026 marca un punto clave para que recuperes tu poder personal, pongas límites firmes y empieces a construir una vida más estable, sin tanto drama y con más amor propio.

PISCIS

Ya no es momento de ponerte de oferta por nada ni por nadie, mi vida. El que quiera estar contigo que llegue completo, no a medias ni con pretextos. Nunca es tarde para mandar a shingar a su madre —con respeto, pero con firmeza— a quien solo te causa dolores de cabeza, conflictos y desveladas. Aprende a no necesitar de nada ni de nadie para ser feliz, más que de ti mismo y de tu familia, porque cuando uno está fuerte por dentro, nada de afuera lo tumba.

Se marca mucha suerte en juegos de azar, pero ojo, porque así como llega el dinero, se puede ir si no eres inteligente. Adminístralo bien y no lo gastes en tonterías ni en personas que solo saben estirar la mano. Es momento de poner un alto a los comentarios negativos de amistades que no te aportan nada y que, lejos de impulsarte, te mantienen estancado. Aquí va el consejo de señora: haz recorte de personal, porque en próximas fechas una traición podría doler más de lo que imaginas.

En la medida en que disfrutes la vida, así de grande será tu felicidad. Deja de lamentarte por lo que no fue y aprende a agradecer lo que sí está frente a ti. Cuidado con traiciones en el área laboral y con amores de una noche, porque podrían ocasionarte problemas, chismes o complicaciones innecesarias. Este es momento de no quedarte con ganas de nada, de aprovechar oportunidades y experiencias, porque los tiempos no se repiten y luego uno se arrepiente por no haberse atrevido.

Eres uno de los signos más misteriosos e intuitivos, pero cuando se trata de tu propia vida, a veces te haces el ciego. Aprende a abrir los ojos y a aceptar la realidad, aunque duela. Si usas tu intuición a tu favor y no para justificar errores, este inicio de año te va a traer crecimiento, claridad y mucha más estabilidad emocional.

ACUARIO

Noticias inesperadas sobre una persona del pasado aparecerán por redes sociales o por medio de una amistad que te dará el chisme completo. No te confundas con tus sentimientos ni te enganches de más; antes de querer solucionarles la vida a otros, voltea a verte, porque el que más necesita atención y cuidado eres tú. Se vienen cambios de humor fuertes y sueños reveladores que te estarán avisando de situaciones importantes que ocurrirán en estos días.

Ten mucho cuidado con lo que comes, porque se marcan infecciones o malestares que podrían mandarte directo a la cama si no te cuidas. Nunca dejes de soñar ni permitas que nadie te robe esas metas que llevas arrastrando desde hace años. No se han concretado no porque no puedas, sino porque te has distraído con personas y situaciones que no valen la pena.

Cuidado con trámites y asuntos legales o administrativos, porque no saldrán como esperas si no revisas bien cada detalle. No permitas que nadie se sobrepase contigo ni te haga sentir menos de lo que eres; tu valor no se negocia. La vida empieza a llenarte de nuevas oportunidades, pero debes tomarlas en el momento justo, porque no todas regresan.

Viene dinero que te caerá como anillo al dedo y te ayudará a resolver problemas que te traían estresado o de malas. También se marcan cambios en lo laboral y en el círculo de amistades, pues una persona que considerabas cercana podría traicionarte hablando mal de ti o dándote malas recomendaciones. Este mes de enero es ideal para cerrar ciclos y comenzar ese proyecto de negocio que llevas tiempo pensando.

No te compliques la existencia, tú sabes perfectamente qué quieres y cómo conseguirlo. Deja de darle tantas vueltas al mismo asunto y aléjate de quienes no te dejan ser tú y para todo te ponen peros. Acuario, cuando decides avanzar sin miedo y con claridad, nadie te alcanza.

CAPRICORNIO

Nunca dudes de tu capacidad para detectar personas falsas y convenencieras que solo buscan aprovecharse de ti. Ese sexto sentido que traes bien afinado úsalo para quitar de tu camino a quien no suma, porque si sigues dándoles entrada, luego no te quejes. En los dineros, aguas, no te apendejes ni confíes de más, porque una mala decisión podría provocarte pérdidas que te lleven por momentos complicados y llenos de estrés. Administra mejor y no gastes por quedar bien.

Se visualiza una relación intensa si estás soltero o soltera, pero ojo, porque podría ser con alguien que ya tiene compromiso. Aquí el consejo de señora es claro: no te metas en broncas ajenas, porque luego el problema no será emocional, sino de pleito directo. Vienen días de tristeza donde recordarás personas del pasado que perdiste por inmadurez, malas decisiones o andar jugando a lo que no sabías manejar. No te castigues de más, aprende de ello.

Debes entender que nadie es indispensable en tu vida y que todos, absolutamente todos, son reemplazables cuando no saben valorarte. Es momento de cambiar tu forma de pensar y dejar el pesimismo, porque esa actitud solo te cierra caminos. Si empiezas a vibrar más positivo, comenzarás a atraer oportunidades, estabilidad y tranquilidad. Se marcan grandes cambios en tu vida, nuevos amores, viajes y situaciones que empezarán a fluir de mejor manera conforme avances enero.

Nunca dejes de creer que puedes conseguir lo que quieres. El problema no siempre son los demás, muchas veces eres tú y tu manera tan dura de pensar. Baja un poquito la guardia y confía más. Recibirás noticias de familiares lejanos y una persona que te interesa podría sorprenderte mostrando interés sincero, lo cual te levantará el ánimo y te hará sonreír más de lo que esperabas.

SAGITARIO

Ten muchísimo cuidado con las personas con las que te relacionas, porque se viene un pedo grande provocado por chismes de vecindad, malas lenguas e información falsa. No todo lo que te dicen es verdad, así que no hables de más ni confíes en cualquiera. Ámate cada día un poco más para que nadie tenga el poder de lastimarte o moverte el tapete emocionalmente.

Cuida todo lo que tenga que ver con tu economía, porque se aproximan gastos fuertes que podrían desajustarte si no te organizas. A la par, se ve la oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio o proyecto que empezarás a planear en próximas fechas. No lo sueltes, porque ahí hay futuro. Vienen días buenos y otros no tanto, pero sobre todo entendimiento y claridad en situaciones que antes no comprendías.

Ten cuidado con una persona de tu familia que podría ocasionarte problemas por chismes o malos entendidos; no te enganches ni respondas impulsivamente. Es probable que recibas noticias relacionadas con lo laboral o trámites importantes, y aunque al inicio te estreses, todo va a resultar mejor de lo esperado, con oportunidades económicas incluidas.

Se marcan cambios importantes en muchas áreas de tu vida. La suerte estará de tu lado en juegos de azar y una posibilidad de viaje se presentará. Eso sí, pon atención al rumbo que tomas, porque la vida podría cambiarte el camino con la llegada de una persona de piel blanca que moverá tus planes. Cuida mucho lo que piensas, porque tus pensamientos, sobre todo los negativos, tienen mucha fuerza y podrían hacerse realidad más rápido de lo que imaginas.

ARIES

Ya deja de andar de coqueta de más, y más si ya tienes una relación, porque si no te aplicas te vas a meter en pedos bien gruesos que después no vas a saber ni cómo arreglar. No aparentes lo que no eres ni te disfraces para encajar; tu esencia, así tal cual eres, es tu mejor anzuelo para atraer a la gente correcta a tu vida. Cuando finges, solo atraes problemas y personas igual de falsas.

Es momento de que abras bien los ojos y descifres todas esas mentiras que te ha dicho esa persona. No vuelvas a creerle ni a él ni a ella, porque quien traiciona una vez lo vuelve a hacer y no cambia por amor ni por promesas. Aprende a buscar soluciones reales a esos problemas que has dejado estancados por flojera, miedo o por no querer enfrentar la realidad. Nadie va a venir a resolverte la vida.

Nunca permitas que tus sueños se vengan abajo por comentarios de gente frustrada que no ha logrado nada. Date la oportunidad de conocer nuevos mundos, nuevas ideas y nuevas personas. Si tienes pareja, una verdad saldrá a la luz y sí, te va a doler, pero también te va a liberar de muchas dudas que ya traías cargando desde hace tiempo.

Recuerda que tú eres pura estrategia, sabes caer y levantarte cuando te conviene para lograr tus metas. No dejes de soñar, porque estás más cerca de consolidar lo que quieres de lo que imaginas. El problema es que a veces no confías en ti y dudas de tu capacidad. Cree en quien eres, porque cuando Aries se la cree, no hay obstáculo que lo frene ni boca que lo calle.

TAURO

Mucho cuidado con golpes, caídas o accidentes que podrían suceder cuando menos lo esperas, así que anda con los pies bien puestos sobre la tierra. No pretendas ser quien no eres solo por complacer a los demás, porque eso tarde o temprano te mete en errores innecesarios. Aprende a respetar tu esencia y a valorarte tal cual eres, sin máscaras ni disfraces.

Necesitas tomarte un tiempo para quererte y consentirte. Un fin de semana en soledad, lejos de la ciudad y del ruido, te vendría de maravilla para pensar con claridad qué caminos quieres seguir y cuáles ya no. No seas tan celoso o celosa ni tan aprensivo; dale más libertad a tu pareja y demuestra confianza, porque tus celos, cuando se salen de control, terminan ahogando la relación.

Es momento de ir a la segura por eso que mueve tu vida y tu mundo. Un negocio relacionado con alimentos o ropa se ve muy bien aspectado, pero sé muy inteligente con las sociedades. No te asocies con alguien que lejos de ayudarte podría robarte o meterte en un problema bastante grave. En los negocios, ojos abiertos y contratos claros.

Nunca permitas que las personas se sobrepasen contigo ni des segundas oportunidades a quien ya te falló, porque te la van a volver a hacer. Aunque por fuera te veas fuerte, por dentro has cargado mucho y eso te ha ido desgastando. Cuídate de una mujer de cabello castaño, chismosa y metiche, que podría meter cizaña, sobre todo si tienes pareja. Tauro, pon límites claros y verás cómo tu vida empieza a fluir con más paz.

GÉMINIS

Cuídate mucho de escándalos en el trabajo, porque podrías quedar mal parado con jefes o supervisores y meterte en broncas más complicadas de lo que imaginas. No todo se arregla con palabras bonitas, así que piensa antes de hablar y no confíes en cualquiera. Es momento de aprender a soltar todo eso que te causa conflicto, estrés o problemas, tanto en tu vida como en la de tu familia, porque cargar con cosas que no te corresponden solo te desgasta.

Aprende a confiar en ti, porque tienes habilidades y talentos que muchos quisieran, y eso se debe a tu constancia y a que, cuando te enfocas, no hay quien te quite del camino. Deja de buscar en tierras ajenas lo que no te corresponde, porque eso solo trae enredos y dolores de cabeza. Si estás soltero o soltera, el amor llegará, pero con calma; no quieras correr antes de caminar o volverás a cometer los mismos errores de siempre.

No permitas que nadie te haga caer ni fracasar. Recuerda quién eres y lo que vales, ya no estás para perder el tiempo ni andar mendigando atención. Recibirás un mensaje o noticia que te pondrá de muy buen humor y te devolverá la motivación que creías perdida. Se vienen cambios importantes, porque ya no serás el mismo tonto o tonta de antes; ahora sabrás poner límites y defenderte, y al que quiera pasarse de listo, le vas a contestar con inteligencia… y hasta con intereses.

Se marca rompimiento de una amistad que ya no daba para más, pero no lo veas como pérdida, sino como liberación. Hay posibilidad de mejorar en temas de economía, siempre y cuando no gastes dinero que no tienes ni te quieras dar la gran vida antes de tiempo, porque si no, el golpe vendrá rápido. Géminis, este inicio de año es para demostrar de qué estás hecho y dejar claro que ya no eres tan fácil de manipular.

CÁNCER

Es probable que sientas intranquilidad, enojo o coraje al ver las injusticias que cometen ciertas personas, pero no te cargues pleitos que no son tuyos. Déjalos que se hagan bolas solos y que resuelvan su vida como puedan, tú no eres salvador de nadie. Cuidado con dos amores que estarán insistiendo demasiado con intenciones románticas; uno puede ser tentación y el otro puro capricho, así que piensa bien antes de meterte en líos.

Mucho ojo con noticias falsas o chismes que podrían llegar a tus oídos y ponerte de malas o generar inestabilidad emocional. No creas todo lo que escuchas. Se marcan amores de una noche con personas que apenas conocerás; disfruta si quieres, pero no confundas deseo con amor. No te culpes por errores que no son tuyos ni cargues responsabilidades ajenas, cada quien debe hacerse cargo de su propio desastre.

Si traes algo del pasado que no te deja avanzar, en las próximas semanas comenzarás a soltarlo poco a poco y eso te abrirá la puerta a una vida más tranquila y plena. Hay días en los que no crees ni confías en ti, pero recuerda que si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Aprende a soltar lo que te daña, porque solo así podrás crecer emocional, mental y espiritualmente.

Se visualiza un encuentro amoroso muy intenso con alguien del pasado que podría mover emociones y recuerdos. Si tienes pareja, ponte las pilas y no busques afuera lo que ya tienes en casa. A veces sientes que te falta algo y le das entrada a otras personas, olvidando que quien más debería importarte es quien ha estado contigo. Cáncer, este inicio de año es para ordenar el corazón y decidir con quién sí y con quién ya no.