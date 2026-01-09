Hechos de la semana en inmigración: agente de ICE mata a estadounidense en Minnesota intensificando protestas

En lo que puede describirse como la crónica de una muerte anunciada, un agente de ICE mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Macklin Good, de 37 años de edad y madre de un niño de 6 años. El gobierno federal alega que fue en defensa propia, pero los vídeos del incidente cuentan otra historia.

Desde que Trump desplegó agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, asistidos por guardias nacionales, en centros urbanos liderados por demócratas, siempre se temió que la interacción con civiles desencadenara en muertes. Primero, porque están operando en zonas diferentes a las que están habituados, y en segundo lugar, porque han demostrado evidentes conductas violentas en la detención no solo de inmigrantes sino de residentes autorizados y ciudadanos. Y esto aplica a mujeres embarazadas, menores de edad, ancianos, e incluso discapacitados.

Pero tanto la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, como el presidente Donald Trump, han culpado a la víctima y a “la izquierda radical” por la tragedia. Alegan que la joven madre interfirió con las labores de los agentes federales y pretendía usar su vehículo para atropellarlos.

Sin embargo, los videos que circulan en redes lo que muestran es un agente descargando su arma de reglamento aunque no enfrentaba un peligro inminente.

El caso es investigado por autoridades federales aunque Trump, Noem y otros líderes republicanos ya concluyeron que el agente actuó en defensa propia.

Tanto el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, condenaron el envío de más de 2,000 agentes federales a las ciudades de Minneapolis y St. Paul a conducir redadas migratorias.

Trump ha demostrado especial interés en Minnesota por ser hogar de una inmensa población de inmigrantes somalíes. Una investigación determinó que algunos somalíes habrían cometido fraude con los fondos federales de asistencia durante la pandemia del COVID-19. Y ahora, ante Trump, toda la comunidad es culpable por extensión.

El jueves también se reportó que agentes migratorios hirieron de bala a dos personas en Portland, Oregon. En este caso también alegan que fue en defensa propia y que los involucrados son dos inmigrantes venezolanos con alegados lazos con la pandilla El Tren de Aragua.

Muerte de Good genera protestas

Las manifestaciones de repudio a la muerte de Good no se hicieron esperar tanto en Minneapolis, lugar del incidente, como en otras ciudades a través del país.

El gobernador Walz declaró una emergencia y autorizó el uso de la Guardia Nacional para apoyar a la policía local si fuera necesario. También instó a la población a manifestarse de forma pacífica.

“Los habitantes de Minnesota han estado a la altura de las circunstancias. Miles de personas han hecho oír su voz de forma pacífica. Minnesota: gracias. Hemos sido testigos de una paz poderosa. Tenemos todas las razones para creer que la paz se mantendrá”, declaró Walz en un comunicado.

Presupuesto de ICE se dispara así como su cifra de agentes

Y si 2025 fue caótico para la comunidad inmigrante y sus defensores, 2026 promete ser macabro dado el presupuesto multimillonario que será destinado a la detención y deportación de inmigrantes.

El presupuesto de ICE subió en 120% permitiendo la contratación de 12,000 nuevos agentes, para un total de 22,000, reportó La Opinión.

“Más arrestos. Más deportaciones. Mayor seguridad para la Patria. La Patria será defendida”, indicó la agencia.

Y es que la gran y hermosa ley de gastos promulgada por Trump le concede a ICE un presupuesto tan grande, 75,000 millones de dólares, que es la agencia mejor financiada entre todas las agencias policiales del gobierno federal y posee más recursos que muchos ejércitos del mundo. De esa cifra, un total de 45,000 millones se destinan a centros de detención con miras a cumplir con la meta de Trump de deportar un millón de inmigrantes anualmente.

Incertidumbre entre inmigrantes venezolanos tras arresto y remoción de Maduro

De otra parte, el arresto y remoción del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, ha supuesto más incertidumbre entre los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos que ya habían perdido a manos de Trump protecciones bajo los programas del TPS y el parole humanitario, entre otros.

Y es que no pueden solicitar refugio por estar en suelo estadounidense y temen que sus peticiones de asilo tampoco progresen por la idea de que con Maduro fuera, la situación ha cambiado aunque en realidad las otras figuras del régimen siguen al frente. Muchos temen por sus vidas si son deportados o regresan voluntariamente a Venezuela.

El abogado venezolano-estadounidense, John De La Vega, solicitó al DHS que apruebe el DED, o Salida Forzosa Diferida para los venezolanos porque a pesar de la salida de Maduro, el chavismo sigue en el poder.

EL DED los protegería temporalmente de la deportación.

Cita de la semana

“Lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están destrozando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”, dijo Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, sobre la presencia de ICE en su ciudad y les pidió que se fueran tras el fatal tiroteo que cobró la vida de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Macklin Good.