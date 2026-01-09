Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de enero de 2026

LEO

09 de enero de 2026

No nades contra corriente ni te pongas terco o terca queriendo que las cosas salgan como tú dices, porque por más ganas que le pongas, ahorita no es momento de forzar nada. La vida te está pidiendo paciencia, calma y tantita humildad, algo que a veces se te complica. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo, pues ciertas situaciones que se presentarán en estos días te van a obligar a madurar a la mala y a valorar lo que antes dabas por hecho, desde personas hasta oportunidades.

Traerás el hocico bien suelto y eso podría meterte en problemas serios si no aprendes a medir tus palabras. No todo lo que piensas se dice, ni toda opinión se da si no te la están pidiendo, así que bájale dos rayitas a la lengua porque podrías herir a alguien que sí te aprecia. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias, gripes, tos o bronquios, porque estarán a la orden del día y tú luego te haces el fuerte y no te atiendes.

En lo laboral vienen días de movimiento, oportunidades nuevas y cambios que te harán replantearte qué es lo que de verdad quieres para tu futuro. En el corazón también habrá sacudidas que te ayudarán a crecer y a dejar atrás inmadureces. Ojo con los amores de una noche, porque no todo lo que brilla es oro y podrías salir decepcionado o metido en un enredo innecesario.

Cuida mucho el tema de amistades, secretos y chismes, porque una persona de piel blanca anda con el hocico suelto y podría estar hablando de más sobre ti. No te enganches, no caigas en provocaciones y recuerda que el que se enoja pierde. Bájale a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme. Aprende a ser más paciente y empático, no todo el mundo tiene que cargar con tus tormentas.

No descuides a tus amistades, porque a veces te clavas tanto en tus rollos que cuando quieres convivir, ya no están disponibles. Tampoco te limites en lo que deseas, pero deja de poner tus sueños en charola de plata para que otros los pisoteen. Es momento de proteger lo tuyo y caminar con más inteligencia.

VIRGO

09 de enero de 2026

Aprende a escuchar más a tu corazón y menos a tu cabeza, porque tanta pensadera te ha robado la paz que tanto andas buscando. Ahí, en lo que sientes y no en lo que imaginas, está la tranquilidad que necesitas. Tus inseguridades comenzarán a bajar de intensidad y entrarás poco a poco en un ciclo más estable, donde el orgullo se va a ir calmando y aprenderás a pedir ayuda cuando la necesites, sin sentir que eso te hace menos.

Vienen días importantes para negocios, dinero y proyectos, pero aguas, porque no todo lo que te ofrezcan será buena opción. Analiza bien en qué vas a invertir tu tiempo y tu dinero, porque una mala decisión podría dejarte más pérdidas que ganancias. No te aceleres ni confíes a la primera, pregunta, investiga y asesórate bien.

En el amor se visualizan cambios positivos, sobre todo si vienes arrastrando situaciones complicadas o decepciones del pasado. La vida podría ponerte una prueba algo dura, pero necesaria, para que abras los ojos, entiendas lecciones pendientes y madures rápido, aunque duela. A veces crecer cuesta, pero es peor quedarse estancado.

Se marca un enfrentamiento con personas del pasado que podrían buscarte para ajustar cuentas o sacar viejos rencores. Mucho cuidado con los impulsos, porque esto podría terminar en gritos, malas palabras o hasta golpes. No vale la pena perder lo que has avanzado por gente que ya no suma.

Has perdido mucho por decisiones tomadas desde la duda y el miedo. Eres de cambiar de opinión seguido y eso te ha hecho perder rumbo; es momento de buscar estabilidad y definir qué quieres y qué no. Noticias que estabas esperando llegan a finales de esta semana y te darán un respiro emocional.

Un amor de tierras lejanas reaparece, y si estás soltero o soltera, esta relación podría tomar más fuerza que nunca. No dejes que nadie te robe la paz interior; cuídala como oro y trabaja en tu estabilidad emocional, porque cuando tú estás bien, todo a tu alrededor comienza a acomodarse.

LIBRA

09 de enero de 2026

Es momento de que hagas memoria y te des crédito por todo lo que ya has logrado, porque a veces se te olvida de dónde vienes y todo lo que has superado. Recordar tus avances te dará la fuerza necesaria para seguir creciendo y explorando áreas de tu vida que ni sabías que podías dominar. Se visualizan oportunidades para iniciar un negocio familiar o un proyecto con gente cercana que, bien manejado, podría dejarte muy buenos resultados.

No cambies tu esencia ni tu forma de ser solo por darle gusto a otros; si a alguien no le parece cómo eres, que agarre sus cositas y se vaya derechito por la puerta de salida. Tú no naciste para encajar donde no te valoran. Aléjate de relaciones prohibidas o mal vistas, porque podrías caer en errores graves que manchen tu reputación y provoquen chismes o conflictos fuertes dentro de la familia. No todo lo prohibido conviene, aunque se antoje.

Vienen días con muchas oportunidades de mejorar en distintos aspectos, pero ojo, porque hay personas que te drenan la energía y tú, por buena gente, les das demasiada entrada. Aprende a no tomarte tan en serio los comentarios negativos, porque muchos hablan desde su propia frustración. Amores de una noche y cambios inesperados se harán presentes, y curiosamente podrían ayudarte a acomodar mejor el tema del dinero si sabes moverte con inteligencia.

Cuidado con dos noticias que llegarán de golpe y podrían ponerte de muy mal humor. No reacciones en caliente, porque si haces caso sin pensar, el impacto podría ser mayor de lo necesario. Baja el ritmo, no te compliques tanto la existencia y empieza a tomarte la vida más ligera. Suelta problemas que no son tuyos y deja de castigarte por errores del pasado o situaciones en las que tú no fuiste culpable. Aprende a perdonarte y a seguir adelante con la frente en alto.

ESCORPIÓN

09 de enero de 2026

No temas a los cambios en el área sentimental; al contrario, es momento de que saques tu lado más perris, disfrutes de las caricias, de las conexiones intensas, pero también de la soltería si así se da. A veces te empeñas demasiado en querer algo duradero y terminas metido en relaciones enfermizas que solo limitan tu libertad. Recuerda que es mejor estar solo o sola que mal acompañado.

Se aproxima estrés laboral y andarás con el pendiente hasta el cuello, así que necesitas organizar mejor tus tiempos y prioridades para no sentirte tan presionado. Si no te administras bien, todo se te va a juntar y podrías explotar de coraje. Amores a distancia podrían aparecer en próximos días; aunque haya kilómetros de por medio, podrías sentir una conexión fuerte con alguien que vive lejos y eso te moverá el tapete.

Un dinero extra, proveniente de un pago pendiente o adeudo atrasado, está por llegar y te va a caer como anillo al dedo, ayudándote a respirar más tranquilo y a acomodar pendientes. En el ámbito familiar, las relaciones se fortalecerán gracias a un suceso importante que podría presentarse de manera inesperada y que los unirá más.

Tienes buen corazón y te preocupas mucho por tu familia, pero a veces cometes el error de querer cambiar tu forma de ser para encajar con personas que no son de tu misma vibra ni valores. Por querer ayudar a todo mundo, terminas dejando tus propias cosas a medias. Ya basta de postergarte. Es momento de meterle ganas y empeño a ese sueño o meta que no te deja dormir, porque ahí está una parte importante de tu felicidad.

Cuídate de nuevos amores que llegarán con mucha intensidad; podrían marcarte más de lo que imaginas, para bien o para mal. Abre los ojos, escucha tu intuición y no te entregues sin antes conocer bien el terreno.

SAGITARIO

09 de enero de 2026

Ten bien presente que la vida es una sola y no está hecha para que la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien en su momento te hizo la vida de cuadritos. Ya lo que fue, fue, y cargar con eso solo te roba energía. Tus pensamientos deben girar en torno a cosas positivas, a tus planes y a lo que sí quieres construir, porque de ahí se mueve la energía que atraes. Tú tranquilo, que el karma siempre cobra factura, a ellos y a ti, cuando corresponde.

Si tienes pareja, pon más atención a las señales y no te hagas de la vista gorda; revisar redes o celular podría abrirte los ojos y llevarte una sorpresa que no esperabas. No es para pelear a lo loco, sino para que veas dónde estás parado o parada. Se marca la llegada de personas de piel blanca a tu entorno, pero ojo, porque no vienen con las mejores intenciones; no confíes tan rápido ni cuentes tus cosas personales a cualquiera.

Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento buscando reivindicarse y demostrarte que se equivocaron al dejarte ir. Tú analiza bien si vale la pena abrir esa puerta o si solo viene a mover recuerdos. Si ya tienes una relación estable, es importante que hables claro sobre tus planes a futuro; puede que descubras que esa persona no te tiene tan incluido en su proyecto de vida como tú pensabas, y más vale saberlo ahora que después.

Aléjate de gente mala vibra que solo busca hablar mal, meterte zancadillas o hacerte sentir menos. No toda sonrisa es sincera ni todo consejo viene con buena intención. Si ya tienes quien te apapache el corazón y algo más, no compliques la relación; a veces eres demasiado exigente y terminas armando dramas por cosas sin importancia. Aprende a disfrutar lo que tienes y deja de buscarle cinco patas al gato.

CAPRICORNIO

09 de enero de 2026

Se vienen cambios importantes en el rumbo de tus planes y no debes descuidar tu esencia ni tu forma de ser solo por quedar bien con personas que no valen ni el desgaste emocional. Ten mucho cuidado a quién le dedicas tu tiempo, porque podrías estar invirtiéndolo en alguien con quien no hay futuro ni crecimiento real. No todo el que se acerca merece un lugar en tu vida.

No te deprimas por sueños o metas que aún no se cumplen; mejor ponte las pilas y reconoce que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tu mayor obstáculo suele ser la flojera y la falta de confianza en ti mismo o misma, no el destino ni la mala suerte. Cuando te lo propones, puedes llegar muy lejos, pero necesitas creer más en tus capacidades.

Cuidado con comentarios de familiares que podrían hacerte sentir mal o desanimarte; no todos entienden tus procesos ni tus tiempos. Acércate a quien te busca con cariño sincero y aléjate de quien solo aparece cuando necesita algo. Aprende a distinguir quién suma y quién solo estorba.

No tengas miedo de enfrentar a quien te causa daño; a veces callarte te enferma más que decir las cosas. Libérate de personas que solo buscan afectarte o manipularte emocionalmente. Sale a la luz una verdad relacionada con alguien muy querido que podría decepcionarte profundamente. Respira, analiza la situación con la cabeza fría y no desde el impulso, para que no sigas cargando un dolor que no te corresponde.

Recuerda que tu paz vale más que cualquier relación, costumbre o apego. Aprende a poner límites y a elegirte, porque cuando tú estás bien, todo lo demás empieza a acomodarse solo.

ACUARIO

09 de enero de 2026

Es muy posible que el amor no llegue en este momento, pero no te agüites ni te pongas a pensar que no naciste para amar. A veces la vida te pone solito o solita para que aprendas a disfrutar tu propia compañía y te reconcilies contigo. Aprende a vivir en soledad, pero también a gozar tu soltería sin culpas ni remordimientos. Dale vuelo a la hilacha, ríe, sal, conoce gente y disfruta cada instante, porque vida solo hay una y se va más rápido de lo que uno cree.

No tengas miedo a la caricia, a la aventura ni a las nuevas experiencias, siempre y cuando no te metas en broncas innecesarias. Recibirás un mensaje o una noticia de una persona muy importante para ti que te moverá emociones y recuerdos. Si ya tienes pareja o alguien que te anda apapachando, bájale dos rayitas a la calentura y deja de andar dando entrada por redes sociales a otras personas, porque podrías meterte en un problemón que después no sabrás cómo arreglar.

Si de verdad quieres avanzar en tu vida, deja de sentirte culpable por decisiones del pasado; ya lo hecho, hecho está. Aprende, perdónate y sigue adelante. Cuida mucho todo lo relacionado con trámites, pagos o documentos, porque algo podría quedarse pendiente si no pones atención. También mide bien lo que comentas frente a otras personas, porque hay mucha envidia alrededor y podrían cebarte planes importantes.

Un sueño te dejará pensando más de la cuenta; hazle caso a tu intuición, porque ahí hay un mensaje que no debes ignorar. Al final del día podrían llegarte bajones emocionales o nostalgias, pero no te claves. La vida es corta y no está hecha para vivirla dando explicaciones. Se marca un viaje cercano; disfrútalo, pero cuida tus gastos, porque así como te llegue el dinero, se te puede ir de las manos si no te administras.

PISCIS

09 de enero de 2026

La venganza suele ser un platillo que sabes cocinar muy bien, pero últimamente ya te estás cansando de vivir con corajes y cuentas pendientes. Aprende a soltar, porque cargar rencores solo te enferma el alma. Ten mucho cuidado con amistades que solo te buscan cuando necesitan algo y después ni la cara dan; no todos merecen tu lealtad ni tu tiempo.

Un viaje podría llegar cuando menos lo esperes y te ayudará a despejar la mente y cambiar de ambiente. Tu buen corazón y tu buena voluntad atraerán personas importantes que sí vienen a sumar a tu vida. Si tienes pareja, bájale a lo controlador o controladora y aprende a respetar su espacio; amar no es vigilar ni asfixiar.

Se aproxima una separación amorosa de una amistad cercana y te buscarán para pedirte consejo; habla desde la experiencia, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. No caigas en vicios que puedan afectar tu cuerpo o meterte en broncas con personas que sí valen la pena. Cuida mucho tu entorno.

No permitas que comentarios fuera de lugar de gente sin oficio ni beneficio te arruinen los días. Traes un carácter de la fregada y eso se debe a todo lo que has venido guardando; aprende a sacar lo que sientes de forma sana. Cuídate de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, porque te has excedido con irritantes, harinas, refrescos y picantes. Bájele tantito, que el cuerpazo también cobra factura.

Una traición de una amistad o incluso de alguien de la familia podría salir a la luz y te va a doler más de lo que imaginas. Respira, no reacciones en caliente y recuerda que las decepciones también enseñan quién sí y quién no debe quedarse en tu vida.

ARIES

09 de enero de 2026

Un ex amor volverá a ponerse en contacto contigo y tú ya sabes perfectamente cómo termina esa historia, así que no te hagas ilusiones ni te dejes manipular con palabras bonitas o promesas que ya caducaron. Recuerda que la vida es una sola y no está hecha para revivir errores. Disfruta lo que tienes hoy y manda bien lejos todo lo que te lastima, te desgasta o te quita la paz, aunque todavía te mueva el corazón.

Una amistad cercana pasará por una traición amorosa fuerte y va a necesitar mucho de tu apoyo; no seas indiferente y bríndale el hombro, porque tú sabes lo que es sentirse traicionado. Eso sí, no te involucres de más ni cargues problemas que no son tuyos. Si una relación tiene que mantenerse oculta, aléjate de inmediato; no seas ingenuo o ingenua, porque solo te están buscando para el ratito y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos sin explicación.

No descuides el tema económico, porque podrías enfrentar gastos inesperados o desajustes que no te beneficiarán en nada si no te organizas. Habrá días en los que sentirás ganas de bajarte del tren y dejar todo, pero ojo, cuando no hay metas ni planes claros es cuando más fácil se pierde el rumbo. Programa tu vida, piensa en tu felicidad y vuelve a conectar con eso que siempre has soñado para ti.

Un proyecto que traes entre manos comenzará a tomar forma en próximas fechas y te va a ilusionar bastante. Se aproxima una situación importante que te hará reaccionar y valorar más a tu familia y amistades. Aprende a ser más cariñoso y a expresar lo que sientes, porque muchas veces te tragas las emociones y eso termina pasándote factura.

TAURO

09 de enero de 2026

Un vecino anda de hablador, ladrando sobre tu reputación y sacando cosas del pasado que ya no vienen al caso. No te enganches ni caigas en provocaciones, porque el que habla mal es porque no tiene nada bueno que contar de sí mismo. En lo laboral se marcan cambios importantes, así que pon mucha atención a ciertos compañeros que no te ven con buenos ojos y podrían estar hablando mal de ti con tus superiores.

No te sientas mal si algunas cosas no funcionaron como esperabas; aprende a quedarte con los buenos recuerdos y suelta lo que te sigue doliendo. Aferrarte solo te impide avanzar hacia tus sueños. Ten cuidado con los cambios bruscos en tu estado de ánimo, porque podrías decir cosas de las que luego te arrepientas.

Existe la posibilidad de un encuentro casual con una ex amistad que te falló. No busques pleito ni quieras ajustar cuentas; mejor observa, sonríe y guarda silencio. Muéstrale con hechos que estás mejor que nunca y que la vida no se detuvo por su traición. Aprende a darte tu lugar y deja de permitir que esas historias te quiten el sueño.

Cuidado con golpes, caídas o accidentes pequeños que podrían presentarse por andar distraído. Deja de vivir lamentándote por errores del pasado; sana heridas viejas y enfoca tu energía en cosas que sí te aporten paz y crecimiento. Se visualiza una oportunidad para iniciar un negocio o proyecto que podría dejarte muy buenos resultados, solo revisa bien con quién te asocias, porque habrá gente que querrá pasarse de lista. Confía, pero no te confíes.

GÉMINIS

09 de enero de 2026

No te comprometas con personas que no muestran el más mínimo interés en ti, porque al final te van a quedar debiendo cariño, tiempo y un shingo de amor. Recuerda que amores se van y otros llegan, y si alguien no caminó contigo hacia tu presente ni pinta para tu futuro, por algo fue. La vida no se equivoca y quienes siguen a tu lado son los que realmente valen la pena, aunque a veces no lo veas así.

Es momento de volver a creer en tus sueños y metas, porque estás más cerca de lograrlos de lo que imaginas. No tires la toalla justo cuando el resultado está a la vuelta de la esquina. Pon mucha atención a tus sueños, porque ahí se va a revelar una situación que está por suceder y te darán pistas claras sobre la decisión que tendrás que tomar. Tu intuición anda muy fina, escúchala.

Antes de querer arreglarle la vida a todo mundo, enfócate en la tuya. Te distraes demasiado en problemas ajenos y terminas descuidando lo que sí debería ser tu prioridad. Muchas de las cosas que hoy te pasan vienen de errores del pasado, así que aprende la lección y no repitas patrones. Aguas con una indiscreción que podrías cometer con alguien muy importante para ti; mide tus palabras y acciones.

Se marca un viaje con familia o amistades que te ayudará a despejarte y recargar energía. También te enterarás de que una amistad te está viendo la cara, y eso podría desatar un conflicto fuerte si no manejas bien la situación. Viene un encamamiento intenso con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas que podría dejarte buen dinero.

Se acercan cambios grandes, pero tendrás que sacar tu carácter y ser más astuta que nunca para que no te vean la cara ni te agarren de bajada. Ponte viva, que tú sabes cómo moverte.

CÁNCER

09 de enero de 2026

Es momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder el tiempo con quien no quiere estar contigo. A veces te atontas más de la cuenta y te metes en situaciones bien complicadas por pura necedad, y luego andas llorando por lo que tú solito o solita provocaste. Aprende a soltar antes de que te sigan viendo la cara.

Se marca una traición en puerta, ya sea por parte de la pareja o de una amistad muy cercana, así que abre bien los ojos y no te hagas el ciego. Vienen días en los que tendrás que tomar decisiones importantes que van a repercutir directamente en tu futuro, no es momento de titubear ni de dejar que otros decidan por ti.

Podrían surgir problemas con familiares debido a chismes, malentendidos y envidias, así que no alimentes el drama. Tu buen corazón será la clave para consolidar una relación con alguien que llegó hace poco a tu vida, pero ojo, no cambies tu esencia por nadie, porque eso es justo lo que te hace especial y atractivo.

Se visualizan arreglos de documentos, trámites pendientes o cambios importantes en papeles. También es muy probable que inicies una dieta o algún programa de ejercicio, lo cual te caerá de maravilla tanto para tu figura como para bajar el estrés que traes acumulado. Un proyecto fuera de la ciudad o la posibilidad de salir de vacaciones se aproxima; haz todo lo necesario y deja de quedarte con ganas de vivir.

No te asustes de los proyectos que traes en mente, tienes la capacidad suficiente para sacarlos adelante y hacerlo muy bien. Chismes de vecinos se aproximan, pero que te valga madre lo que digan. Es momento de ponerte como prioridad, pensar primero en ti y después en los demás.