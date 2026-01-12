Dallas: pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero

Este lunes 12 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén cielos despejados. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 43 grados Fahrenheit (6ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 825 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:41 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén cielos sin nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 64 grados Fahrenheit (8 y 18 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 5% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

