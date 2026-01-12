El tiempo de hoy en Miami para este lunes 12 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 12 de enero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén más nubes que claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 80 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:49 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos cubiertos con alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

