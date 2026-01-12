Madre muere en Florida tras salvar a sus hijos durante ataque armado de su esposo

Una mujer de 38 años fue asesinada en Florida luego de proteger a sus hijos durante un violento episodio doméstico ocurrido tras una discusión por un partido de la NFL. Antes de morir, logró enviar a su hijo a pedir ayuda, acción que las autoridades y familiares consideran decisiva para salvar la vida de los menores.

Discusión doméstica terminó en tragedia

Crystal Roure, de 38 años, murió tras ser baleada por su esposo, Jason Kenney, de 47 años, la noche del 22 de diciembre en su vivienda en Lakeland, Florida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. El ataque ocurrió después de una discusión relacionada con un partido de fútbol americano entre los San Francisco 49ers y los Indianapolis Colts.

De acuerdo con las autoridades, Kenney había estado consumiendo alcohol durante la noche mientras veía el encuentro. Cuando Roure le pidió que apagara el televisor porque ya no quería seguir viendo fútbol, el hombre reaccionó con ira y la discusión escaló rápidamente.

Un acto decisivo para salvar a los niños

Alrededor de las 11:00 de la noche, cuando la discusión se tornó violenta, Roure ordenó a su hijo de 12 años que saliera de la casa y pidiera ayuda a un vecino para llamar al 911, informó el sheriff Grady Judd.

Mientras el niño abandonaba la vivienda, escuchó un disparo. Poco después, los agentes llegaron al lugar y encontraron a Roure sin vida y a su hija de 13 años, gravemente herida tras recibir un disparo en el rostro.

Familiares de la víctima afirmaron que esta decisión fue crucial. “Mi hermana murió como una heroína al proteger a sus hijos”, declaró su hermana Stephanie Roure a USA Today, al señalar que la rápida reacción evitó una tragedia aún mayor.

La hija sobrevivió al ataque

La adolescente, hijastra del agresor, sobrevivió de forma milagrosa. Según el informe, la bala impactó su nariz y se desvió hacia la parte superior de la cabeza. Fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde recibió atención médica de emergencia.

La hija menor de la pareja, un bebé, no resultó herida, ya que se encontraba dormida en su cuna al momento del ataque.

Huida y muerte del agresor

Tras el crimen, Kenney huyó a la casa de su padre fallecido, ubicada en las cercanías. Desde allí llamó a su hermana, residente en el norte del estado de Nueva York, y le dijo: “He hecho algo muy, muy malo”, según relató el sheriff Judd.

Cuando los agentes localizaron al sospechoso en la propiedad, escucharon un disparo proveniente de un cobertizo, donde Kenney fue hallado muerto, en lo que las autoridades calificaron como un suicidio.

Antecedentes de violencia y consumo

Roure, madre de dos hijos de una relación anterior, se había casado con Kenney dos años antes, luego de conocerlo en la iglesia. Según familiares y autoridades, el hombre tenía problemas con el alcohol y las drogas, aunque no contaba con antecedentes penales.

Una nota escrita por Roure y encontrada en la vivienda advertía sobre el consumo de alcohol y cocaína de su esposo y expresaba su preocupación por el bienestar de la familia.

“Destruyó por completo a una familia”, lamentó el sheriff Judd, quien describió la escena del crimen como especialmente dolorosa, al ocurrir en una casa decorada para la Navidad.

Comunidad conmocionada

La familia de Roure creó una campaña en GoFundMe para apoyar a los hijos sobrevivientes. “Con el corazón destrozado compartimos la pérdida de Crystal, una madre amorosa cuya vida fue arrebatada demasiado pronto”, señala el mensaje.

Las autoridades reiteraron el llamado a buscar ayuda ante situaciones de violencia doméstica y recordaron que existen recursos disponibles para prevenir tragedias similares.

