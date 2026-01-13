Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 13 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 13 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.83 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.49 y 17.84 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 17.83 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.38 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. El precio está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su tendencia esperada que es cotizar en positivo. Luego de mantener el día previo a la baja, hoy cotizó a 493.74 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y cotizó al cierre a 63.4 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

