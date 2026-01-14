Aprueban que espacios del condado de L.A. no sean usados por el ICE

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó de manera unánime una moción que establece zonas libres del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en las áreas que son propiedad del condado.

Esto significa que las propiedades del condado de Los Ángeles no podrán emplearse como lugares de procesamiento, bases de operación y áreas de preparación para operativos de inmigración.

La acción fue promovida por las supervisoras Hilda Solís y Lindsey Horvath; y se da en respuesta al aumento de los operativos migratorios en los espacios públicos a nivel nacional; y es que partir de los asesinatos de Renee Nicole Good y Keith Porter Jr. este mes, el cumplimiento de las leyes migratorias se ha tornado mortal y el miedo se ha extendido hacia los lugares públicos destinados a servir a la comunidad.

La aprobación de la moción ordena al abogado del condado de Los Ángeles, redactar la ordenanza para ser llevada al pleno de la Junta por un voto final en los siguientes 30 días.

“El condado de Los Ángeles no permitirá que nuestras propiedades públicas sean utilizadas por el ICE para causar daño e infundir miedo, impidiendo que las personas accedan a servicios y apoyo”, declaró la supervisora ​ Horvath.

“En todo el país, la aplicación de las leyes de inmigración ha resultado con demasiada frecuencia en tragedias, y ese miedo persigue a las personas hasta los parques, las clínicas y los edificios públicos”.

Señaló que cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de acudir a espacios públicos, algo anda muy mal.

“Si bien no podemos controlar la aplicación de las leyes federales en todas partes, sí podemos controlar nuestras propiedades. Por eso estamos tomando medidas para garantizar que nuestros espacios públicos sigan siendo seguros, accesibles y libres de miedo”.

Dijo que esta moción surge a raíz de una operativo federal de control de inmigración llevado a cabo en octubre de 2025 en el Parque y Centro Natural Deane Dana Friendship del condado de Los Ángeles en San Pedro, el cual interrumpió el acceso público e interfirió con las operaciones del condado.

“Nuestras comunidades siguen enfrentando incertidumbre, peligro y trauma a medida que las redadas migratorias de la administración Trump atacan a las familias angelinas”, declaró Hilda L. Solis, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y supervisora ​​del Primer Distrito.

“Mientras estas acciones se intensifican en todo el país, aquí en el Condado de Los Ángeles, seguimos comprometidos a explorar todas las opciones disponibles para proteger a nuestras comunidades. El miedo, el peligro y la imprudencia no tienen cabida aquí”.

Si la Junta de Supervisora aprueba la ordenanza propuesta, se prohibiría el uso de las propiedades pertenecientes al condado o controladas por este, para actividades de aplicación de la ley civil no autorizadas, exigiría la colocación de señalización clara en los espacios del condado, establecería un proceso de permisos para las operaciones de aplicación de la ley civil y preservaría la aplicación legítima de la ley penal y la ejecución de órdenes judiciales válidas.

Reacciones

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes dijo que es una medida muy importante que acompaña la decisión de 2017 que convirtió a California en un estado santuario.

“Como nunca en la historia, el gobierno del condado ha tomado toda una serie de medidas para proteger a los inmigrantes, por ejemplo que los agentes de inmigración y sus aliados no puedan usar mascarillas. Aunque sabemos que es muy probable que ésta última no se sostenga cuando llegue a la corte en Estados Unidos”.

Dijo sin embargo que la moción aprobada por las supervisoras para que el ICE no utilice los espacios públicos para coordinar acciones en contra de la comunidad inmigrante es digna de aplaudir y reconocer.

Como antecedente de la acción tomada por las supervisoras de Los Ángeles, tenemos que en octubre, Chicago estableció la primera ordenanza de zonas libres del ICE que prohíbe que sus agentes tengan acceso a las propiedades y terrenos de la ciudad.

En California, el condado de Alameda presentó una moción para adoptar las zonas libres del ICE.