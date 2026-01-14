EEUU tiene una ventaja contra Trump que Alemania  no tuvo contra Hitler

Trump atacó Venezuela, Hitler invadió Polonia… Un oficial del ICE asesinó a una ciudadana a plena luz del día en Minneapolis. Los agentes de la Gestapo también asesinaban civiles en las calles.

Innecesario y hasta morboso resultaría repetirle a usted las infamias internacionales y domésticas cometidas por la actual administración en la primera semana del 2026. También injusto sería establecer que fueron solo siete días de abusos y sinrazones. Para muchos ha sido un año verdaderamente desgastante y hasta terrorífico.

¿Quién podrá negar hoy las semejanzas entre Adolf Hitler y el presidente Donald Trump? ¿Quién tendría la osadía de refutar las claras similitudes entre su gobierno y el Tercer Reich? Probablemente lo harán, con el cinismo que los caracteriza, los defensores de este régimen neofascista, pero carecerán de argumentos.

El mismo gobierno ha estado publicando sin tapujos propaganda nazi durante meses en las redes oficiales de sus principales dependencias ¿O van a negar que su chistecito en la cuenta del Departamento del Trabajo de postear “One Homeland. One People. One Heritage” es exactamente lo mismo que “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”, el eslogan central del Partido Nazi en Alemania?

Hasta necio resulta también negar la catástrofe humana que significó el régimen de Adolf Hitler, tan solo por la muerte de más de 70 millones de personas entre combatientes y civiles, según estimaciones de Naciones Unidas. Esa ideología que hoy copia el Departamento del Trabajo (y otras secretarías en conjunto con esta administración), sustentada en la supremacía racial aria, que destruyó los fundamentos morales y jurídicos de la civilización moderna.

Afortunadamente, Estados Unidos tiene una ventaja contra Trump que Alemania no tuvo contra Hitler.

Cuando Alemania invadió Polonia el 1ro de septiembre de 1939, la gran mayoría del Pueblo Alemán respaldaba a Hitler con entusiasmo. No se trataba ya solo de plebiscitos manipulados, sino de una adhesión emocional y nacionalista auténtica, alimentada por años de propaganda y triunfos políticos.

Varios historiadores usan los estudios del Sicherheitsdienst (el servicio de inteligencia de las SS, que monitoreaba el “estado de ánimo del pueblo”) para demostrar que el apoyo a Hitler en ese momento se situaba entre el 85 y el 90 por ciento, con un sentimiento general de orgullo y confianza en el führer. Además, la evidencia historiográfica sí muestra que las calles de Berlín, Múnich y Hamburgo se llenaron de multitudes que vitoreaban el inicio de la guerra, convencidas de hacer a Alemania grandiosa otra vez.

Hitler tenía a la gran mayoría del Pueblo Alemán en el bolsillo ¿Pero Trump?

Hoy, el promedio de todas las encuestas, realizado por el sitio web conservador de noticias políticas y agregador de datos RealClear Politics, sitúa a Donald Trump con una aprobación del 43.8 por ciento, frente a un rechazo del 52.7 por ciento.

Llama la atención que entre sus mediciones toman en cuenta a Fox News, el ministerio de propaganda del trumpismo, un canal que dejó atrás el periodismo para fungir como la caja de resonancia del presidente que aplaude sin matices, distorsiona hechos, repite falacias y fabrica enemigos para sostener la narrativa del miedo… Pues hasta el mismo Fox News le da a Trump una aprobación del 44 por ciento, frente a un rechazo del 56 por ciento.

Así que no todo está perdido. Debemos insistir en que como comunidad vaya que podemos hacer la diferencia. En 2023 el Pew Research Center demostró que somos más de 37 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, más de 65 millones si contamos a todos los latinos. El mismo instituto plantea que más de 36 millones de latinos eran elegibles para votar desde 2024.

Perdóneme el atrevimiento con esta pregunta, pero: ¿El monstruo del fascismo ya despertó al gigante dormido, o nos vamos a seguir durmiendo en nuestros laureles?

(*) J. Antonio Ruiz H. es un periodista mexicano estadounidense que produce y conduce el programa “Con Toño Ruiz” en YouTube. Durante varios años se desempeñó como jefe de información de los noticiarios de Azteca América y como director general de Noticias en Sin Censura TV.