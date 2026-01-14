Gael García Bernal recibió importante distinción cultural en Francia

En una ceremonia que destaca el estrecho vínculo cultural entre México y Francia, el reconocido actor Gael García Bernal recibió la prestigiosa Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial.

La distinción fue entregada personalmente por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, en representación del Ministerio de Cultura galo.

El galardón no solo celebra la prolífica carrera cinematográfica de García Bernal —quien ha dejado una huella imortante en el cine internacional con filmes como Amores Perros e Y tu mamá también—, sino que también premia su labor fuera de las cámaras.

Gael García Bernal has been appointed Officer of the Order of the Arts and Letters by the French Minister of Culture (1/13/26)



His film "Magellan", directed by Lav Diaz, is on its third week in France 🙂 pic.twitter.com/Co5dTzQRrc — 🌾Magellan (2025) w/ Gael García, dir Lav Diaz (@gaelgarciadaily) January 14, 2026

Durante el evento, se enfatizó que el actor ha sido un incansable defensor de valores fundamentales como la libertad creativa, la ética profesional, el acceso universal a la cultura y la protección del medio ambiente.

A través de sus redes sociales, la embajadora Borione expresó su honor al entregar la insignia. “Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente”, señaló la diplomática, acompañando el mensaje con una fotografía del momento de la imposición.

Para el Gobierno de Francia, la cultura es una herramienta esencial de transformación social, una visión que Gael García Bernal ha encarnado a través de su trabajo actoral y su labor como productor. Este reconocimiento suma al actor a una selecta lista de artistas internacionales que han contribuido significativamente al esplendor de las artes en el mundo.

Con esta distinción, Gael García Bernal reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, cuya voz trasciende la pantalla para impactar en la agenda social y ecológica global.

