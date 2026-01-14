Mueren dos adolescentes tras quedar enterrados por el colapso de un hoyo de arena en Florida

Dos adolescentes murieron tras quedar atrapados por el colapso de un hoyo de arena que estaban cavando en un parque público de Inverness, Florida, informaron las autoridades del condado de Citrus. El hecho ocurrió el domingo en Sportsman Park, mientras los jóvenes jugaban sin supervisión directa.

Las víctimas fueron identificadas como George Watts y Derrick Hubbard, ambos de 14 años, quienes según sus familiares eran mejores amigos e inseparables. El hoyo que cavaban tenía aproximadamente cinco pies de profundidad cuando se produjo el derrumbe que los sepultó por completo.

Una carrera contrarreloj para rescatarlos

La emergencia fue reportada alrededor de las 12:44 p. m. (hora local), cuando una llamada alertó sobre la desaparición de dos menores y la presencia de un gran agujero en el parque. Agentes del sheriff, bomberos y personal de emergencias médicas acudieron de inmediato al lugar.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Citrus, uno de los padres logró hacer sonar el teléfono celular de su hijo, lo que permitió a los rescatistas ubicar con mayor precisión el sitio donde estaban enterrados los adolescentes.

Los equipos de emergencia lograron sacarlos del hoyo cerca de la 1:15 p. m., tras lo cual iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital HCA Florida Citrus, en Inverness.

Fallecimientos confirmados y duelo comunitario

Las autoridades informaron que Derrick Hubbard fue declarado muerto el mismo domingo, mientras que George Watts falleció el martes por la tarde en el hospital, luego de permanecer varios días en estado crítico.

“En un trágico accidente, perdimos a nuestro hijo mayor y a su mejor amigo”, escribió Jasmine Watts, madre de George, en una campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios. “Estos dos chicos compartían un vínculo que iba más allá de la amistad”.

Ambos adolescentes eran estudiantes de la Escuela Secundaria de Inverness, que emitió un comunicado expresando su pesar y anunciando la disponibilidad de consejeros, trabajadores sociales y psicólogos para apoyar a los estudiantes y al personal docente.

La Oficina del Sheriff pidió respeto a la privacidad de las familias y llamó a la comunidad a unirse para recordar a los jóvenes, mientras continúan las evaluaciones sobre las circunstancias del accidente.

