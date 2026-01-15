Carlos “Caramelo” Cruz estalla contra sus detractores en Tik Tok

Carlos “Caramelo” Cruz está en el “ojo del huracán” debido a la reacción que mostró durante un live en Tik Tok. Una persona dentro de dicha red social empezó a criticarlo de manera ofensiva y esto generó un total descontento en el dominicano. Quien además insistió que si no eres su fan o fiel seguidor, lo mejor que puedes hacer es salirte, no entrar a ver a alguien que no te cae bien.

Claro que sus palabras fueron al estilo dominicano, y aquí volvieron a aparecer muchos de sus detractores, exigir que aprendiera a hablar en español. Esta observación se la hicieron dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars” en varias ocasiones. Algunos para hacerlo sentir mal, y otros con el único objetivo de humillarlo.

Dentro de dicho reality muchos hablaban con su acento de origen: Paulo Quevedo, Lupillo Rivera, Luca Onestini, Diego Soldano, y a ninguno de ellos se les decía lo mismo que al dominicano.

Sea como sea, “Caramelo” sigue dando mucho de qué hablar. Para algunos de manera positiva, para otros negativa. La verdad es que las opiniones están divididas, y al final cada “fandom” tomará su bando.

