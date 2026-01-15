Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 15 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 15 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.66 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.34 y 17.69 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.66 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 24.39 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras permanecer ayer a la baja, hoy se promedió a 488.19 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 64.06 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.66 PESOS MEXICANOS HONDURAS 24.39 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 488.19 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.06 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.