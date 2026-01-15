Vuelve la red social X a Venezuela tras un año de bloqueo y así reactivaron la cuenta de Maduro
La red social fue desactivada en agosto de 2024 cuando Nicolás Maduro acusó a Elon Musk de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra
En agosto de 2024 Nicolás Maduro acusó al dueño de la red social X, Elon Musk, de formar parte de un “golpe de Estado cibernético” en su contra, por lo que a partir de esa fecha la plataforma quedó inhabilitada en ese país.
Sin embago, tras la captura de Maduro a manos de Estados Unidos, la red social retornó a Venezuela, tal como lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez con un mensaje en esa misma aplicación.
“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, escribió Rodríguez.
Reactivan cuenta de Maduro
Como era de esperarse, varios funcionarios venezolanos recurrieron a X para manifestarse, e incluso la cuenta de Nicolás Maduro volvió a tener actividad.
En dicho perfil se publicó una foto del mandatario junto a Rodríguez y Flores, acompañado de un mensaje que dice “han transcurrido 11 días de su secuestro”.
Al día siguiente se cambió la fotografía, aunque el mensaje fue en el mismo tono: “han transcurrido 12 días de su secuestro”, dando a entender que llevarán a cabo un conteo a partir del día en que el expresidente fue detenido.
Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” del país.
“Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”, remató Cabello.
Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, según informó EFE.
El 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara “recaudos” ante las autoridades del país suramericano.
Ese día, el mandatario escribió un mensaje en X y desde entonces no publicó: “Que se acaben los planes en redes para sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior”.
Sigue leyendo:
– Por qué las defensas aéreas que Venezuela compró a Rusia y China no pudieron repeler el ataque de EE.UU.
– ¿Por qué la intervención de Estados Unidos en Venezuela no se justifica?