Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este sábado 17 de enero

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un sábado con escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noreste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:09 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 81 grados Fahrenheit (12 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

