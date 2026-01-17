Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del sábado 17 de enero de 2026

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 17 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

1 4 6 34 56 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el martes 20 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: