Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 14 de enero de 2026

Durante este miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 14 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

6 20 28 47 48 3

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde adquiriste el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente sorteo el sábado 17 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: