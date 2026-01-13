Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 12 de enero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 12 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

11 23 24 54 56 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se solicitan en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el miércoles 14 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: