Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del sábado 10 de enero de 2026

Este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 10 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

10 19 39 47 67 18

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el lunes 12 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: