Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del viernes 9 de enero de 2026

Hoy viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 9 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $199 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

12 30 36 42 47 16 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si consigues acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Allí te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions tendrá su próximo juego el martes 13 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: