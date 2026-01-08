Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 7 de enero de 2026

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 7 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

28 41 50 61 68 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente sorteo el sábado 10 de enero

