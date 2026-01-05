Powerball Double Play en vivo: resultados del lunes 5 de enero de 2026

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 5 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

15 22 39 41 62 9

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el sábado 10 de enero

