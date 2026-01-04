Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del sábado 3 de enero de 2026

Este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 3 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

28 40 52 53 54 12

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su próximo sorteo el lunes 5 de enero

