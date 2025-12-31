Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Hoy miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 31 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

24 35 42 46 68 14

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se reclamarán en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 3 de enero

