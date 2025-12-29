Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 29 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 29 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 9 38 62 64 4

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto ganador. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 3 de enero

