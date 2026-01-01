Powerball en vivo: resultados del miércoles 31 de diciembre de 2025

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 31 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $53 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

11 18 21 24 38 26 10x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si en tu boleto están los seis números, te llevarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las leyes de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$53 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo juego el sábado 3 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: