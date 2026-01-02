Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del viernes 2 de enero de 2026

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 2 de enero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $157 millones de dólares. Aquí tienes los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

6 13 34 43 52 4 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su próximo sorteo el martes 6 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: