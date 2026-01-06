Powerball en vivo: resultados y números ganadores del lunes 5 de enero de 2026

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 5 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $88 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

4 18 24 51 56 14 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que escoger cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, te llevarás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$88 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su siguiente juego el miércoles 7 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: