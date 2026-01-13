Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del martes 13 de enero de 2026

Este martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 13 de enero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $215 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

16 40 56 64 66 4 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente juego el viernes 16 de enero

Resultados de otros sorteos de la lotería: