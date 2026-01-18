Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
18 de enero de 2026
Tu salud podría verse un poco movida en próximas fechas, sobre todo en temas de infecciones, cansancio extremo y dolores en articulaciones, así que no te hagas el fuerte ni el muy valiente y atiéndete a tiempo. Recuerda que el cuerpo avisa antes de cobrar factura. Es momento de bajarle dos rayitas al estrés y dejar de cargar problemas que ni siquiera son tuyos. Traes muy presente el pasado y eso te tiene caminando como con el freno de mano puesto. Ya suelta, Leo, porque mientras sigas mirando para atrás no vas a poder avanzar. Lo que fue, fue, y lo que no se dio… ni aunque reces tres rosarios. Aprende a cerrar ciclos sin drama y sin estarte preguntando el “qué hubiera pasado”.
Tienes todo para lograr un mejor trabajo y una vida mucho más estable, pero a veces te entretienes en cosas que no te dejan ni dinero, ni paz, ni futuro. Es tiempo de enfocarte y dejar de regalar tu energía a lo que no te suma. Recuerda que no todo lo divertido deja algo bueno. No permitas que las personas se aprovechen de tu buen corazón, porque hay quienes solo te buscan cuando necesitan algo y desaparecen cuando tú ocupas apoyo. Empieza a depurar amistades, relaciones y hasta familia si es necesario; no todo el que te sonríe te quiere bien.
Se visualiza un cambio laboral que te va a caer de perlas. Te acomodarás mejor, con ingresos más estables y hasta superiores a los del año pasado. Tú eres de cambios constantes, así que cada movimiento que llegue será para bien, aunque al inicio te saque de tu zona de confort. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde vas, porque podrías perder el rumbo por ir detrás de una persona que no vale ni el boleto del camión. Guarda el orgullo, pero no los rencores, porque podrías perder algo muy importante por no saber ceder.
Si no sabes qué camino elegir, deja que tu corazón decida antes que tu cabeza… pero tampoco te hagas menso y analiza bien.
Mucha suerte en juegos de azar, especialmente con números terminación 4 y 10.
VIRGO
18 de enero de 2026
Es momento de revivir a esa persona fuerte, alegre y soñadora que dejaste de ser por culpa de terceras personas. No es tiempo de lamentos ni de culpas, sino de recuperar tu esencia y volver a creer en ti. El pasado ya cumplió su función: enseñarte. Ahora toca avanzar. Se visualiza un ingreso extra y la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Eso sí, sé muy inteligente y no metas gente de más, porque no todos quieren verte crecer; algunos solo quieren robarte el sueño, el dinero o las ideas. Aprende a trabajar solo o con quien realmente te demuestre lealtad.
Aguas con lesiones, torceduras o hasta una posible fractura, porque andas medio distraído y podrías meterte un shingazo por andar a las carreras. Baja el ritmo y cuida tu cuerpo, que no es refacción de yonke. El estrés laboral puede aparecer de la nada por exceso de trabajo y presión acumulada. No quieras resolverle la vida a todo mundo ni cargar responsabilidades que no te corresponden. Aprende a decir “no” sin sentir culpa.
Cuidado con los amores de una noche. No son para ti, Virgo, porque tú te encariñas en una hora y luego andas haciendo novelas mentales que ni Netflix. Mejor ve despacio y no entregues el corazón al primer beso bonito. Cambios de humor y sueños muy reveladores te estarán dando señales claras sobre situaciones que están por suceder. Escucha tu intuición, porque anda más fina que nunca.
Se abre la oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio o proyecto que comenzarás a planear en estos días. No te sabotees pensando que no puedes; claro que puedes, solo necesitas disciplina y constancia. Aprende de una buena vez a mandar a la shingada a quien no te tolera y solo busca fregarte la existencia. Tu paz vale más que quedar bien con todo mundo. Un viaje está por darse muy pronto. La pasarás de lo mejor y con él llegarán cambios positivos que traerán tranquilidad, estabilidad y mucha paz a tu vida.
LIBRA
18 de enero de 2026
Traes un carácter de la shingada que ni tú mismo te aguantas. En cuestión de minutos se te mete el demonio, explotas y terminas diciendo cosas que después te andan pesando en la conciencia. No todo mundo merece tus corajes, así que aprende a respirar antes de hablar, porque podrías lastimar a personas que sí te quieren. Es momento de iniciar una etapa de renovación total: mente, cuerpo, corazón y hasta amistades. Deja en el pasado todo lo que te duele, lo que te traicionó y lo que ya no dio para más. El presente te exige tu mejor versión, no la más dramática.
Se visualizan amores importantes llegando a tu vida, pero también una infidelidad rondando que podría dolerte más de lo que imaginas. Abre bien los ojos y no idealices a quien apenas conoces. No permitas que terceras personas se metan en tus decisiones, porque nadie vive tu vida ni paga tus consecuencias. Vienen movimientos laborales bastante fuertes que traerán dinero extra, mismo que te caerá de perlas para pagar deudas atrasadas o acomodar tus finanzas. Adminístrate bien y no te lo gastes todo en gustitos momentáneos.
En el amor se abre una etapa favorable, sobre todo si estás soltero o soltera. Viene una racha muy buena donde tu corazón comenzará a encontrar estabilidad, cariño sincero y menos drama del habitual. Ya es hora de despojarte de toda esa shingadera emocional que no te deja avanzar. Deja de pensar en el pasado, en lo que no fue y en lo que nunca se dio. Lo que no pasó fue porque no te convenía, así de simple. Bájale tantito a la loquera y a la caricia, porque le has dado duro y ya andas en chismes de vecindad por culpa de amistades metiches. Cuida tu reputación y tu energía.
Ojo con una persona que aparecerá en próximas semanas, porque llega con cara bonita pero intención torcida; podría meterte en conflictos innecesarios. Amores del pasado regresan con más fuerza, pero andarás tan perris que podrías mandarlos derechito a la fregada… y con justa razón. Cuida mucho tu entorno, porque andarás sensible a malas vibras, envidias y gente que sonríe pero desea verte caer.
ESCORPIÓN
18 de enero de 2026
Aprende a amarte todos los días y entiende de una buena vez que no necesitas a nadie a tu lado para estar completo. Cuando tú estás bien contigo mismo, todo lo demás llega por añadidura. Deja de mendigar cariño donde no lo valoran. Andarás algo sacado de onda porque muchas cosas no te han salido como esperabas, pero tranquila o tranquilo: después de la tormenta viene la calma. Poco a poco comenzarás a ver luz en asuntos que parecían no tener solución, sobre todo en temas personales y emocionales.
Cuida mucho lo que comes, porque tu estómago anda sensible y podrías enfermarte feo si sigues abusando de la comida chatarra. Y no te quejes si subes de peso, porque aquí la señora consejera te lo dice claro: nadie es culpable más que tú. Ponte las pilas y verás resultados más rápido de lo que imaginas. No permitas que nadie te manipule ni te diga cómo vivir. Toma tus propias decisiones y defiende tus planes, aunque a otros no les gusten. No vivas para cumplir expectativas ajenas.
Es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar los problemas que vienes cargando. Aunque no lo creas, saldrás adelante más fuerte de lo que imaginas y sin pedirle ayuda a quien no la merece. Ten mucho cuidado con querer cambiar a las personas a tu antojo. No todos están hechos a tu medida y forzar las cosas solo te meterá en broncas innecesarias.
En el terreno económico, evita gastar en cosas que no dejan nada de provecho. Se aproxima una racha algo apretada, así que administra bien tu dinero. Habrá oportunidades financieras, sí, pero deberás ser muy inteligente, porque también podrían presentarse pérdidas por inversiones mal pensadas. Recuerda: no todo lo que brilla es oro, y no toda promesa trae resultados.
ARIES
18 de enero de 2026
El amor tocará tu puerta entre los meses de marzo o abril, e incluso podría adelantarse un poco. Llegará con fuerza, ilusión y mucha felicidad, así que mientras eso sucede disfruta el camino y no permitas que nadie te frene ni te quite la sonrisa. Aprende a vivir el presente sin tanta prisa. No descuides tus sueños ni tus planes, porque hay muchas envidias rondándote y no todos quieren verte crecer. Cuida lo que cuentas y a quién se lo dices, recuerda que no todo mundo aplaude tus logros con sinceridad.
Se vienen cambios positivos en tu economía. Vas a mejorar bastante, pero también prepárate porque hacia finales de noviembre podrías enfrentar una racha complicada. Administra bien tu dinero desde ahora y no te confíes de más. Hay un amor que todavía no logras sacar del corazón. Te marcó profundamente por su trato y por lo intenso de la relación. Tardaste en valorar lo que tenías y ahora lo recuerdas cuando ya no está. No te castigues tanto: era una lección, no un castigo eterno.
Se aproximan cambios importantes en tu vida, entre ellos la llegada de una persona que te ayudará a corregir muchos defectos, pero también te enseñará a quererte tal cual eres, sin máscaras ni actuaciones. Deja de dar por hecho cosas que no sabes ni has confirmado. Si tienes pareja, podrías armar tormentas en vasos de agua por celos o malentendidos. La base de toda relación es la confianza; si no confías en ti y en quien tienes al lado, entonces no vale la pena seguir ahí.
Ya no intentes cambiar tu esencia para agradar a los demás. Quien te quiera, que te quiera como eres. No reniegues del amor, porque si lo haces, el amor mismo te dará la espalda. Han llegado personas con buenas intenciones a tu vida, pero tú solito te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. Abre los ojos, porque no todo mundo vuelve dos veces.
TAURO
18 de enero de 2026
En muchas ocasiones le das importancia a cosas que no la tienen y ahí se te va la vida. Pierdes tiempo preocupándote por tonterías cuando podrías usar esa energía en algo que te deje provecho o te haga crecer como persona. Es momento de enfocarte de lleno en esa meta que llevas meses visualizando. No la sigas dejando para después. A tu alrededor hay muchas envidias disfrazadas de amistad y podrían robarte ideas o adelantarse a tus planes si sigues hablando de más.
Si tienes pareja, cuidado con una persona de piel blanca que anda metiéndole ideas medio pendejas en la cabeza. No permitas que terceros se metan en tu relación, porque luego el problema termina siendo entre tú y quien menos culpa tiene. La vida comenzará a llenarte de oportunidades laborales, pero deberás ser muy inteligente para elegir lo que realmente te conviene. No todo lo que brilla es estabilidad ni todo lo que promete dinero lo cumple.
Se marca el término de una relación amorosa y la posibilidad de realizar un viaje donde conocerás a alguien muy parecido a ti, con quien podrías conectar desde el primer momento. No estés disponible para quien solo te busca cuando necesita algo. Esa gente no suma, solo desgasta. Aprende a poner límites sin culpa. Hay una amistad que te ha tomado mucho cariño y ha comenzado a sentir algo más por ti. Si no buscas lo mismo, sé honesto y no prolongues una ilusión que puede terminar lastimando.
Se aproximan cambios importantes en tu vida, sobre todo en tu manera de amar y de ver las cosas. Entrarás en una etapa muy perra donde te sentirás libre de toda la shingadera emocional que te venía deteniendo. Ten cuidado con decisiones impulsivas, porque podrías alejar o perder personas muy valiosas. Además, traerás un carácter de la fregada que nadie va a aguantar, así que bájale dos rayitas antes de que te manden derechito a la chingada.
GÉMINIS
18 de enero de 2026
Envidias siempre tendrás, porque eres una persona muy capaz, inteligente y bastante requerida. No todos soportan verte avanzar, así que aprende a identificar a las amistades falsas, esas que un día te hablan bonito y al siguiente te voltean la chingada jeta como si no existieras. Aléjate sin hacer escándalo, que el silencio también pone límites. Se visualizan mejoras importantes en lo económico y hasta ganas te van a dar de irte de shopping para consentirte un poquito. Eso sí, no te emociones de más y gasta con cabeza, no con impulso.
No dejes que las cosas se muevan solas. Si tú no trabajas por lo que quieres, nadie lo hará por ti. Ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Las oportunidades no regresan rápido, así que cuando se presenten, agárralas con las dos manos y sin miedo. Te invitarán a un viaje o se dará la oportunidad de planear uno. Recuerda que eres de los signos que más disfrutan explorar, cambiar de aire y conocer lugares nuevos. Ese movimiento te ayudará mucho a reencontrarte contigo y aclarar pensamientos.
Una amistad cercana tendrá problemas con su pareja y podrías verte envuelto en chismes o dramas que no te corresponden. No cargues problemas ajenos, que bastante tienes con los tuyos. En el terreno sentimental andarás medio confundido, porque comenzarás a sentir una atracción muy fuerte por dos personas al mismo tiempo. Tu corazón no sabrá para dónde jalar y tu mente menos. No tomes decisiones apresuradas, porque podrías lastimar y salir lastimado.
No temas a los fracasos. De ahí salen las lecciones más perras que te evitan repetir los mismos errores. A veces perder también es ganar experiencia. Sentirás la necesidad de buscar a alguien de tu pasado. Hazlo si eso te ayuda a cerrar el ciclo y a quitarte esas ganas que no te dejan avanzar. No es para regresar, es para sanar. En la medida en que aprendas a perdonar, encontrarás la paz que tanto te ha hecho falta. Mejoras laborales y ambiente más tranquilo se visualizan, sobre todo si vienes de conflictos recientes.
CÁNCER
18 de enero de 2026
El día que aprendas a madurar y reconocer lo mucho que vales, será el día en que la gente deje de verte la cara. No permitas que nadie se sobrepase contigo ni emocional ni económicamente. Aprende a ir siempre un paso adelante y a poner límites sin sentir culpa. Ya no temas a los cambios. Aunque al inicio te asusten, esos movimientos vienen a traerte nuevas oportunidades, aventuras inesperadas y resultados que te llenarán de orgullo, amor propio y estabilidad.
Deja de justificar los errores ajenos. No eres salvador ni terapeuta de nadie. Que cada quien se queme en su propio infierno mientras tú te enfocas en tu bienestar. Primero tú, luego el mundo. Te llegará un chisme familiar que podría incomodarte, pero si no dependes de esas personas, no tiene por qué afectarte. Aprende a escuchar sin engancharte. Cambios importantes se aproximan. Se te caerá la venda de los ojos respecto a cierta persona y entenderás que no era tan distinta como creías. A veces idealizamos demasiado y luego la realidad cachetea.
Una amistad del pasado regresará a tu vida y renacerá entre ustedes ese sentimiento de hermandad, apoyo y confianza que tanto extrañabas. Esa persona llega para recordarte quién eras antes de tanto desgaste emocional. No te dejes manipular por gente chismosa que solo busca sacarte información. Sé más discreto con tus planes y problemas, porque no todos celebran tus logros. Se visualizan trámites, firmas o arreglo de documentos pendientes que por fin avanzarán. Atiéndelos sin seguirlos postergando.
Cuida tu cuerpo: podrías presentar dolores en espalda y piernas. Necesitas moverte más, caminar, estirarte y hacer algo de ejercicio, porque el estrés también se queda atorado ahí. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad; traerá chismes y conflictos. No confíes tan rápido y mantén distancia hasta conocer bien sus intenciones.
PISCIS
18 de enero de 2026
No caigas en provocaciones de amistades, porque muchas no son de fiar. Hay personas que disfrutan sacarte de tus casillas y luego hacerse las víctimas. Te buscarán con comentarios prepotentes y venenosos solo para verte explotar. Aprende a ignorar, que eso duele más que cualquier respuesta. Una persona morena o morena clara podría convertirse en un obstáculo para tu progreso. No tengas miedo de hacerla a un lado; no todos merecen caminar contigo. A veces soltar es avanzar.
Es momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad. Ponte las pilas, porque podrías perder personas que sí valen la pena por andar atendiendo a quien no sirve ni para ir a fregar la gestora de sus días. Prioriza bien tus afectos. Ya no trates de cambiar por alguien que no te acepta como eres. Quien te ama no te transforma, te acompaña. Deja de desgastarte por quien solo te trae confusión y dolores de cabeza.
Cuida mucho tu interior y tus emociones. Has cargado tristezas que no te pertenecen y heridas que no te provocaste tú. La vida es justa y te pondrá pruebas grandes, pero todas llegarán para enseñarte a valorar lo que tienes antes de que se te caiga de las manos. En estos días podrías sentirte melancólico o melancólica, como si el amor no fuera para ti o como si tu relación no estuviera dando los frutos que esperabas. No comas ansias. Cuando dejes de buscar desesperadamente, llegará alguien que rompa todos tus esquemas y te haga creer otra vez. Cuida piernas y brazos, podrías lastimarte por descuidos o exceso de actividades. No te confíes. No te la compliques tanto. Haz caso a lo que te dicte el corazón, ahí está la clave para no volver a ape$ndejarte y cometer las mismas pend$ejadas de siempre. Aprende, madura y avanza.
ACUARIO
18 de enero de 2026
Eso que te negabas a creer sobre una persona muy importante para ti resultará ser completamente cierto. No te sientas mal ni te culpes; la vida se encargará de acomodar todo y darle a cada quien lo que merece, sin que tú tengas que mover un dedo. No permitas que nadie se interponga en tus planes. Es momento de pensar más en ti y buscar la manera de verte y sentirte mejor. Un cambio de look te vendría de maravilla, porque te dará seguridad, energía nueva y hasta ganas de comerte el mundo.
Debes aprender a controlar tu forma de hablar con la familia. A veces dices las cosas sin filtro y terminas hiriendo sin darte cuenta. No todo se dice como se piensa, aprende a medir palabras. Podrías tener sueños premonitorios muy intensos que te revelarán verdades importantes. Pon atención, porque respuestas que llevas tiempo buscando empezarán a aparecer de maneras muy claras. Es momento de aplicarte con la dieta y el ejercicio. Has subido de peso y no es por mala suerte, es por descuido. Cuida tu cuerpo, que es el único que te va a acompañar toda la vida.
Deja de ser tan arisca o arisco en el amor. Si sigues levantando muros, podrías terminar solo o sola aun teniendo quien te quiera. Ábrete poco a poco, no todos vienen a lastimarte. Se marca un reinicio total en tu vida. Eso sí, ten cuidado con trámites y documentos, porque este no es el mejor momento para firmar o cerrar asuntos legales importantes. Es tiempo de cambiar tu manera de ver la vida y enfocarte en esas metas que llevas años postergando. El universo ya te dio señales suficientes.
Una amistad te contará un chisme que te dejará con el ojo cuadrado. Tómalo con calma y no reacciones de inmediato. No permitas que nadie se pase de lanza contigo. Pon límites firmes y recuerda tu valor. Movimientos muy fuertes en el área de los negocios se aproximan y podrías verte beneficiado de manera importante si sabes actuar con inteligencia. No temas al amor. Si en el pasado viviste situaciones complicadas, la vida comenzará a llenarte de nuevos motivos para confiar, sanar y volver a ser feliz.
CAPRICORNIO
18 de enero de 2026
Cuida mucho la manera en la que te comunicas con amistades y familia, porque andarás en un ciclo medio culero donde podrías hablar sin pensar y terminar lastimando a personas que sí valen la pena. No todo se dice como se piensa y no todo se responde en caliente. Es importante que analices bien qué esperas de las demás personas. No des sin esperar nada a cambio, sobre todo si tienes pareja, porque podrías acostumbrarte a ser siempre quien pone más, quien entiende más y quien aguanta más… hasta que un día te canses y mandes todo a la shingada. Las relaciones necesitan reciprocidad, no sacrificios eternos.
Es momento de comenzar a ver tu presente desde otra perspectiva. Deja de buscar conflictos donde no los hay y aprende a elegir tus batallas. No todo merece tu desgaste ni tu energía. Se visualizan oportunidades de viaje o incluso cambios relacionados con casa o vehículo. Movimientos importantes que traerán renovación y aire nuevo a tu vida. Cuídate mucho de caídas, golpes o posibles fracturas, porque andarás distraído o cargando más de lo que puedes. Baja el ritmo y cuida tu cuerpo.
Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, cariño ni atención de nadie. Tú tienes el poder de elegir a quien quieras a tu lado, pero a veces te encanta comer mie$rda emocional y repetir las mismas pende$jadas. Aprende de una vez. Se marca una decepción en el terreno de la amistad por malos entendidos o chismes. No reacciones de inmediato; la verdad siempre sale sola. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás. No sigas donde no te necesitan ni busques a quien no requiere tu presencia.
El insomnio podría presentarse en estos días. Necesitas descansar más, porque cada desvelada te pega el doble. Aprende a desconectarte y a priorizar tu salud. Comienza a pensar seriamente en negocios, porque se abre una racha muy buena que podría dejarte excelentes ganancias. Invierte con inteligencia, planea tu futuro y pronto verás reflejado todo ese esfuerzo.
SAGITARIO
18 de enero de 2026
Se aproximan cambios importantes en lo laboral. Podría darse un nuevo empleo o mejoras dentro de tu puesto actual. Incluso algo que llevas tiempo pidiendo por fin se te concederá, y llegará de la mejor manera posible. En cuestiones familiares, mantén la fiesta en paz. No hagas tormentas en vasos de agua ni cargues problemas que no te corresponden. A veces el silencio también es una respuesta sabia. Amores del pasado comienzan a quedar definitivamente atrás. Tu energía y tu tiempo empiezan a enfocarse en nuevas personas que llegan con intenciones diferentes y emociones renovadas.
No descuides tu alimentación ni el ejercicio, porque podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas. No es drama, es aviso. No compliques las cosas. Antes de creer chismes o comentarios, date la oportunidad de escuchar las dos versiones. No todo lo que llega a tus oídos es verdad. Es momento de que la vida te sorprenda, y lo mejor es que ahora sí estás listo o lista para ser feliz sin culpas ni miedos. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas decisiones del pasado. Ni modo, la vida sigue. A veces es mejor arrepentirse de lo vivido que quedarse con las malditas ganas.
Una persona del pasado regresará, pero no para quedarse, sino para enseñarte con quién sí y con quién definitivamente no. Cuida tu imagen y tu forma de actuar ante los demás, porque podrías dejar mucho que desear si te gana el impulso o el sarcasmo. Es tiempo de cerrar proyectos pendientes. Si ya no te interesa continuarlos, suéltalos sin culpa y dedícate a lo que realmente te motiva. Cambios de planes en un negocio que tenías en mente se visualizan, así como la llegada de una persona que te moverá el tapete y te confundirá bastante en cuestiones del corazón.