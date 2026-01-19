Ecuador compartirá información con el Centro europeo para frenar al narco

Ecuador acordó el intercambio de información con un centro europeo especializado en el combate al narcotráfico, en momentos en que el gobierno busca apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos para enfrentar a numerosos carteles, informó el lunes el ministerio de Defensa.

Instalado en Lisboa desde 2007, el Centro Operativo Internacional de Análisis de Inteligencia Marítima para los Estupefacientes (MAOC-N) reúne a policías, agentes de aduanas y militares de países como Francia, España, Gran Bretaña, Colombia y Brasil.

El trabajo conjunto contribuye “a las operaciones contra el narcotráfico, con énfasis en el Golfo de Guayaquil, y a la reducción de los flujos ilícitos hacia la Unión Europea y otros destinos”, señaló la cartera de Defensa en un comunicado.

Con apoyo de la Unión Europea también se inauguró un puesto de inteligencia en Guayaquil, núcleo de operaciones de grupos criminales.

Con apoyo de la Unión Europea también se inauguró un puesto de inteligencia en Guayaquil, núcleo de operaciones de grupos criminales.

Inteligencia marítima y portuaria

“Aquí se construye la ventaja más importante, anticiparse, decidir mejor y actuar con mayor efectividad”, dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo durante el evento.

Allí trabajará personal de la Policía y la Armada del Ecuador en operaciones de “inteligencia marítima y portuaria, clave para golpear las estructuras del narcotráfico” que operan en la zona, según el ministerio.

Allí trabajará personal de la Policía y la Armada del Ecuador en operaciones de "inteligencia marítima y portuaria, clave para golpear las estructuras del narcotráfico" que operan en la zona, según el ministerio.

Ecuador es crucial en la cadena internacional de distribución de droga por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.

En los últimos años la nación se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico. En 2025, el país decomisó unas 227 toneladas de droga, según cifras del ministerio del Interior.

El presidente Daniel Noboa aplica una política de mano dura de las autoridades y de cooperación con potencias mundiales para doblegar a las bandas que siembran terror en el país.

Ecuador cerró 2025 con una tasa récord cercana a los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cálculos preliminares del Observatorio del Crimen Organizado.

