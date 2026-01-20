EE.UU. en riesgo de perder estatus de libre de sarampión ante la OPS por aumento de casos

Un año después de que un brote de sarampión se registrara en el oeste de Texas, Estados Unidos podría perder su designación de país libre de la enfermedad, según anticipan autoridades sanitarias internacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) planea reunirse en abril para evaluar si se ha mantenido la eliminación del virus en el país.

El brote en Texas, que comenzó el 20 de enero de 2025, afectó principalmente al condado rural de Gaines, donde se confirmaron 762 casos y murieron dos niños. Desde entonces, las autoridades han detectado nuevas infecciones en Utah, Arizona, Carolina del Sur y otros estados, lo que genera preocupación por la transmisión continua del virus.

“Es realmente una cuestión semántica. Las condiciones permiten que ocurran casos de sarampión y eso disminuye la percepción de la importancia de la vacuna”, dijo el doctor Jonathan Temte, médico general de Wisconsin que ayudó a certificar a Estados Unidos como libre de sarampión en 2000.

Incrementan casos en Carolina del Sur

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 2,144 casos de sarampión en 44 estados durante 2025, la cifra más alta desde 1991, incluyendo casi 50 brotes separados. En Carolina del Sur, los casos confirmados subieron a 646 desde el inicio del brote en otoño.

Los especialistas atribuyen el aumento de infecciones a la disminución de la cobertura de vacunación en algunas comunidades, exenciones por decisión de los padres, problemas de acceso a servicios de salud y desinformación sobre vacunas. Además, expertos advierten que recientes mensajes contradictorios de autoridades gubernamentales han generado dudas sobre la seguridad de las vacunas.

El sarampión es altamente contagioso: infecta a nueve de cada diez personas no vacunadas que entran en contacto con el virus. Para lograr la inmunidad colectiva se requiere una tasa de vacunación del 95%, mientras que el promedio nacional actual es del 92.5%.

Casos también en Canadá y México

El rastreo de brotes y la investigación genética muestran que la misma cepa del virus se ha detectado en Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, Carolina del Sur, Canadá y México. Sin embargo, las brechas de datos y la dificultad para seguir cadenas de transmisión complican la evaluación del estatus de eliminación.

“Mi mejor suposición es que perderemos el estatus de eliminación. Los argumentos para descartar la transmisión continua son débiles”, señaló el doctor Andrew Pavia, consultor de los CDC en Utah.

Además de Estados Unidos, México también está bajo revisión por la OPS. El mayor brote del país tiene relación con el caso inicial de Texas y ha afectado a más de 6.000 personas, con 21 muertes en Chihuahua.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los brotes continúan. Más de 800 casos se han registrado desde finales del verano en Utah, Arizona y Carolina del Sur, sin un final a la vista.

“2025 fue el año del sarampión. Ahora la pregunta es si 2026 será de aumento o de control de casos”, advirtió Noel Brewer, científico conductual y presidente del comité que recopila datos para la OPS.

El brote pone en evidencia la vulnerabilidad del país ante enfermedades prevenibles y subraya la necesidad de reforzar la vacunación, especialmente en comunidades con baja cobertura y alto riesgo de transmisión.

